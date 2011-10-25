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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

مسعود شجاعی 5 ماه دیگر به میدان بازمی‌گردد

مسعود شجاعی 5 ماه دیگر به میدان بازمی‌گردد

بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساسونا ابراز امیدواری کرد تا پنج ماه دیگر سلامت پای آسیب دیده خود را به طور کامل بازیابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی هفته گذشته پای خود را در کلینیکی در آگسبورگ آلمان جراحی کرد و یک ماه و نیم آینده بار دیگر پای خود را به تیغ جراحان خواهد سپرد.

شجاعی در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر اظهار داشت: من پس از اینکه انگشت پای خود را عمل کردم از آنجایی که محل جراحت دیده دچار عفونت شد مجبور شدم بار دیگر پای خود را به تیغ جراحان بسپارم. پزشک من گفته که 6 هفته دیگر دوباره باید پای مرا عمل کند و بدین ترتیب می توانم سلامتی خود را بازیابم.

هافبک اوساسونا در خصوص زمان بازگشت خود به فوتبال اظهار داشت: من پس از عملی که یک ماه و نیم آینده انجام می شود، سه ماه نیاز به استراحت دارم و پس از آغاز تمرینات، آماده بازی می شوم که فکر می کنم در مجموع پنج ماه دیگر به فوتبال بازگردم.

کد مطلب 1443208

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