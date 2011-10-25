محمدمهدی عرب‌نژاد، کارگردان با بیان اینکه شهرستان ریگان یکی از زیستگاه‌های شتر بوده و شتربانی از مشاغل مردم این دیار است، افزود: در این مستند از طریق بیان قصه‌ای آداب، رسوم و چگونگی زندگی شتربانان به تصویر کشیده شده است.

کارگردان مستند داستانی "اسپید" افزود: در این قصه علی، شتربان جوان، پس از جدا شدن "حاشی اسپید" یا همان بچه شتر سفید، برای یافتنش راهی بیابان ریگان می‌شود و در این مسیر از شمال تا جنوب شهرستان را طی می‌کند. شتربان در هر ایستگاهی مخاطب را با یکی از روش‌های زندگی شتربانان آشنا می‌کند. در حالی‌که علی از پیدا کردن "اسپید" نا امید شده است در روستایی به نام آبگرم اتراق می‌کند که با حوادثی رو به رو می‌شود.

وی پیش تولید و نگارش فیلمنامه را از بهمن 89 تا خرداد ماه 90 بیان کرد و افزود: از خرداد ماه امسال کار تصویربرداری این مستند آغاز شد که تا نیمه اول مرداد ماه ادامه داشت.

عرب‌نژاد استفاده از آواهای محیطی به جای موسیقی در این فیلم را یادآور شد و تصریح کرد: این مستند فاقد نریشن است و از مونولوگ‌های شخصیت اصلی فیلم با لهجه محلی، همراه با زیر نویس فارسی استفاده شده است.

عوامل تولید مستند "اسپید" عبارتند از تصویربردار: فرید پیروزاده، صدابردار: مهدی کریمی، تهیه‌کننده: طاهره عرب‌نژاد، مدیر تولید: میلاد معینی و عکاس: حمید عرب‌نژاد.