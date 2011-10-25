بهره برداری از راه دسترسی 11 روستای نقده/ نظارت مستمر بر طرحهای عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، طرح بهسازی وآسفالت راه 11 روستای نقده ظهر سه شنبه به طول 16 کیلومتر و با اعتبار 45 میلیارد ریال در مسیر ارتباطی روستای بیگم قلعه و ماسوه از شهرستان نقده اجرا شده و با بهره برداری از آن 650 خانوار ساکن از راه مطمئن و ایمن برخوردار شدند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در آیین بهره برداری از این طرح گفت: برخورداری مناطق دور افتاده و کم برخوردار از امکانات زیرساختی از اولویتهای اجرایی استان بوده که در این زمینه تدابیر ویژه ای در توزیع اعتبارات و اجرای پروژه ها پیش بینی شده است.

جواد محمودی بیان داشت: طرح نظارت مستمر پروژه های عمرانی با هدف بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و ارتقای کیفی پروژه ها در استان در حال اجرا بوده و پروژه های عمرانی براساس شاخصهای دست یابی به اهداف، کیفیت در اجرا، روش اجرای پروژه و نحوه ساخت و ساز و همچنین میزان جذب اعتبارات ارزیابی می شوند.

وی کاهش هزینه های ساخت و کاهش مدت زمان اجرای پروژه ها را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد و با اشاره به اینکه بر اساس نتایج این ارزیابیها دستگاههای اجرایی در پایان سال رتبه بندی می شوند، ادامه داد: توسعه و بهسازی راههای روستای از جمله اولویتهای اجرایی استان بوده و به همین منظور با مشارکت وزارت راه و شهرسازی یک هزار و 500 کیلومتر راه روستایی استان طی مدت دو سال بهسازی و آسفالت می شود.

فرماندار نقده نیز در این آیین با بیان اینکه امسال 96 میلیارد ریال برای اجرای طرح های عمرانی شهرستان نقده اختصاص یافته، گفت: تامین اعتبار مورد نیاز و تسریع در اجرای پروژه راه اصلی سه راهی محمدیار نقده به مرز تمرچین، تسریع در اجرای طرح توسعه بیمارستان 96 تختخوابی، تسریع در اجرای عملیات اجرای تصفیه خانه فاضلاب نقده و پروژه احداث منطقه ویژه اقتصادی از جمله نیازهای اصلی توسعه این شهرستان است.

حسین یوسفی با اشاره به اینکه هم اکنون طرح مسکن مهر این شهرستان از 56 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است، بیان داشت: این طرح در قالب احداث هزار و 302 واحد مسکونی در زمینی با مجموع مساحت 9 هکتار در حال اجراست و تاپایان امسال 400 واحد به متقاضیان واگذار می شود.