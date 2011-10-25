به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق، یک منبع وابسته به خانواده قذافی گفت : خانواده قذافی شامل همسر و فرزندان وی به زودی رهسپار آفریقای جنوبی خواهند شد.

منبع مذکور درباره اینکه آیا انتخاب آفریقای جنوبی انتخاب خانواده قذافی بود یا اینکه الجزایر آنها را وادار کرده است، بیان کرد: این خواست خانواده قذافی بود.آنها دو کشور سوریه و آفریقای جنوبی را انتخاب کرده بودند، اما از آنها خواسته شده است که با توجه به اوضاع نا امن سوریه، این گزینه را حذف کنند.

این منبع درباره سبب انتخاب نشدن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به عنوان مقصد خانواده آواره قذافی افزود: کشورهای حوزه خلیج فارس فقط با پذیرش صفیه ورکش همسر و عایشه دختر قذافی موافقت کرده بودند و هانیبال و محمد قذافی را نپذیرفته بودند، اما آفریقای جنوبی همه اعضای خانواده را پذیرفته بود.

منبع فوق تاکید کرد: بیشتر دارایی های قذافی در آفریقای جنوبی است و این کار را برای خانواده قذافی ساده تر می کند همچنین اوضاع آفریقای جنوبی با ثبات تر است.

شایان ذکر است که همسر و فرزندان دیکتاتور پیش از سرنگونی کامل رژیم قذافی به الجزایر فرار کردند و عایشه دختر قذافی در آنجا فرزندی به دنیا آورد.