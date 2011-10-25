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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

پایکاری تاکیدکرد:

توسعه آموزش پژوهش محور از اهداف موسسه رازی است

توسعه آموزش پژوهش محور از اهداف موسسه رازی است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سرازی گفت: توسعه آموزش پژوهش محور از سوی موسسه رازی دنبال می شود و این امر از اهداف این موسسه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله پایکاری ظهر سه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: توسعه آموزش پژوهش محور تاثیرات مطلوبی در زمینه امرتحقیقات به همراه دارد که این امر، ضرورت آن را بیش از پیش آشکارمی کند.

وی ادامه داد: موسسه رازی در این زمینه تلاش می کند تا بتوانیم توسعه آموزش پژوهش محوررا بیش ازقبل محقق کنیم.

معاون پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی یادآور شد: یکی ازاقدامات در این زمینه، راه اندازی دوره های آموزشی مربوطه است که این امر تاثیرات مطلوبی به همراه خود دارد.

 رازی از مراکز رفرنس در تشخیص بیماری های عفونی دام و طیوراست

پایکاری افزود: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از مراکز رفرنس در تشخیص بیماری های عفونی دام و طیوراست که امر، اهمیت این موسسه را بیش از پیش آشکار می کند..

این مسئول گفت: در خصوص بسیاری از بیماری ها آزمایشگاه های مجهز در این موسسه وجود دارد که این آزمایشگاه ها وظایف مربوطه راا نجام می دهند.

معاون پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از نیازهای کشور در زمینه واکسنهای مربوطه از سوی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تامین می شود.

کد مطلب 1443229

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