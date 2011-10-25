بازی تهرانی در "پل چوبی" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل هفته گذشته گروه "پل چوبی" پس از گرفتن صحنه‌های مربوط به شمال کشور راهی تهران شدند تا باقی سکانس‌های فیلم را با حضور هدیه تهرانی و بهرام رادان بگیرند.



50 درصد از فیلمبرداری این فیلم سینمایی به کارگردانی مهدی ‌کرم‌پور به اتمام رسیده است و گروه کار خود را در لوکیشن‌های مختلفی در غرب و مرکز تهران ادامه می‌دهند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: "پل چوبی" معبری بود بر خندق شمالی طهران، مابین پایتخت و ییلاق شمیران... محل اتصال طهران قدیم و تهران مدرن. این‌جا و اکنون محله پل چوبی یادگار گذشته است. نامی به‌جا مانده در قلب شهر پر هیاهو؛ محل رخداد عاشقانه‌ای ناآرام...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان: مهدی‌کرم‌پور، فیلمنامه: مهدی کرم‌پور- خسرو نقیبی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: بابک اخوان، طراح هنری: پروین صفری، تدوین: بهرام دهقانی، آهنگساز: کارن همایونفر، طراح چهره‌پردازی: کیان اولاد وطن، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: شکوفا کریمی، منشی صحنه: شکوفه فرازمند، طراح استوری‌برد: بزرگمهر حسین‌پور، طراح تبلیغات و اطلاع رسانی: علی‌رضا باذل، عکاس: علی زارع، مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی، مدیر تولید: پیمان جعفری و تهیه‌کنندگان: علی سرتیپی، مهدی داوری.

بازیگران این پروژه عبارتند از بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهناز افشار، آتیلا پسیانی، فرهاد اصلانی، برزو ارجمند، امید روحانی،‌ هستی محمایی،‌ آرمان پاپی‌زاده، نیلوفر سجادی، با معرفی: خسرو پسیانی، صدف نورمحمد و با حضور: مهران مدیری.