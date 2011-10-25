هزار نفر در شوراهای دانش آموزی علی آباد فعالیت می کنند

حسن هدایت کتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از اجرای انتخابات شوراهای دانش آموزی، آشنایی دانش آموزان با امور اجتماعی و تمرین دمکراسی است.

وی اظهار داشت: این طرح به نقش پذیری و مسئولیت پذیری دانش آموزان کمک می کند.

به گزارش مهر، زنگ چهاردهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی همزمان در دو هزار و 600 مدرسه استان گلستان نواخته شد.

منصور عتیقی معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، انتخابات دانش آموزی را درس مهم و آینده ساز برای نسل آینده برشمرد.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: این انتخابات به همه ما و شما دانش آموزان درس زندگی می دهد تا بدانیم آن قسمتی که مربوط به دنیاست گذراست و فانیست.

وی گفت: آنهایی که تا دیروز عضو شورا بودند امروز شاید نباشند اما تمام خدمت ها و خدمات خوب که آن ها انجام داده اند تمام شدنی نیست و یک صدقه جاریه است.

عتیقی گفت: امروز مهمتر از انتخاب شدن، انتخاب کردن است و باید با آگاهی و شناخت باشد.