سفر مقام معظم رهبری به قم برکات زیادی در بر داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار مدیر عامل سازمان آب و فاضلاب استان و جمعی از مدیران این سازمان با بیان این مطلب افزود: بیتردید حضور پر مهر و عطوفت ایشان در جمع مردم ولایت مدار قم سر آغاز حرکتی نو و رویشی دوباره در عمران و آبادانی در استان بود.
شهردار قم در ادامه بر ضرورت تغییر شبکه آبیاری فضای سبز شهر قم تاکید نمود و تصریح کرد: شهر قم به دلیل قرار گرفتن در منطقه کویری دارای آب و هوائی گرم و خشک میباشد و به دلیل کمبود بارندگی، دارای مشکلات فراوانی است لذا در این زمینه باید مدل آبیاری فضای سبز شهری تغییر کند. مصرف درست و داشتن الگوی صحیح برای مصرف یکی از مهمترین عوامل برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و منابع به شمار میرود.
شهردار قم با اشاره به بحران آب در کشور و استان تصریح کرد: توسعه شبکههای آبیاری تحت فشار و بارانی از جمله اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری قم با توجه به بحرانهای آبی موجود است.
دلبری خاطر نشان کرد: افزایش راندمان آبیاری و کاهش نیروی انسانی از مزیتهای استفاده از شبکههای آبیاری تحت فشار و بارانی است.
در این دیدارمدیرعامل سازمان آب و فاضلاب استان قم نیز طی سخنانی بر ضرورت تفکیک شبکه آب شرب از فضای سبز تاکید کرد و گفت: فرهنگ استفاده از آب شرب شهر قم که از فرسنگها راه دور تهیه و بدست مردم میرسد بایستی تغییر کند.
عبدالحمید توکلی بینا با بیان اینکه پس از بهرهبرداری از پروژه عظیم انتقال آب از سرشاخههای دز به قم نیاز به صرفهجویی در مصرف آب بیش از پیش احساس میشود، عنوان کرد: افزایش حجم مصرف آب در استان، اختلاط آب چاههای سطح شهر با آب شیرین دز و در نتیجه کاهش کیفیت آب را به دنبال دارد
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم گفت: مقام معظم رهبری همواره عنایت ویژه و خاصی به شهر کریمه اهل بیت (س) دارند گفت: سفر مقام معظم رهبری به قم خیرات و برکات زیادی در بر داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار مدیر عامل سازمان آب و فاضلاب استان و جمعی از مدیران این سازمان با بیان این مطلب افزود: بیتردید حضور پر مهر و عطوفت ایشان در جمع مردم ولایت مدار قم سر آغاز حرکتی نو و رویشی دوباره در عمران و آبادانی در استان بود.
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