به گزارش خبرنگار مهر، علی ماکنعلی ظهر سه شنبه در مراسم انتخابات شورای دانش آموزی که در آموزشگاه فرزانگان خرم آباد برگزار شد با بیان اینکه شوراها نماد مشارکت دانش آموزان هستند، اظهار داشت: آموزش وپرورش به دنبال استفاده از فکر، خرد جمعی و عقلانیت دانش آموزان است.

وی تصریح کرد: فرهنگ استفاده از خرد جمعی و شوراها ریشه در آموزه های دینی ما دارد و در قرآن کریم به استفاده از فکر دیگران سفارش شده است.

ماکنعلی با بیان اینکه شوراهای دانش آموزی نماد یک جامعه پویا و پرنشاط هستند، عنوان کرد: امروز کشور ما یکی از کشورهای مردم محور است که مسئولین نهادهای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و این مطلب نشان دهنده اهمیت مشارکت در کشور است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در ادامه با اشاره به گستردگی و حساسیت امر تعلیم و تربیت اظهار داشت: مدرسه به تنهایی قادر به پوشش کامل امر تعلیم و تربیت دانش آموزان نیست و در کنار آن باید دستگاههای فرهنگی ذیربط، والدین و همچنین شورای دانش آموزی که اعضای آن توسط خود دانش آموزان انتخاب می شود حضور فعال داشته باشند.

ماکنعلی تقویت خودباوری و روحیه اعتماد به نفس، تحکیم و تعمیق ارزش ها و باورهای دینی، تمرین مشارکت و مسئولیت پذیری، ایجاد مهارت های زندگی در دانش آموزان، توسعه و تقویت فعالیت های گروهی و ایجاد محیطی برای تعامل و تبادل تجربیات میان دانش آموزان و کادر مدرسه را از فواید و نتایج انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس برشمرد.

وی بیان داشت: پایه و اساس حضور گسترده و با بصیرت دانش آموزان امروز در انتخابات آینده کشور توسط انتخابات شوراهای دانش آموزی بنا نهاده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان عدم آشنایی دانش آموزان با وظایف خود، انتخاب دانش آموزان کم تحرک، فراموش کردن نقش ارتباطی منتخبان با دانش آموزان و عدم ارائه نقش به منتخبان در مدارس را از آسیب های متوجه شوراها دانست و عنوان کرد: در راستای استفاده از ظرفیت شوراها باید نماینده شوراها در جلسات شورای معلمان و همچنین جلسات مدیران مدارس حضور موثر و فعال داشته باشند.

ماکنعلی با تاکید بر استفاده از شوراها در تصمیم گیری ها و نظارت ها در مدرسه اظهار داشت: تمام فعالیت ها در مدارس باید با مشورت شوراهای دانش آموزی انجام شود.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود به اهمیت علم و دانش در دنیای کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: سهم ایران در کسب علم و دانش در دنیا هر روز بیشتر می شود و ما شاهد حضور نخبگان ایران در المپیادهای مختلف و در نظریه پردازی ها در سطح جهانی هستیم.

مدیر کل آموزش وپرورش استان لرستان با اشاره به اینکه آنچه که ازعلم مهمتر است داشتن تقوا و ادب است، بیان داشت: نتیجه علم بدون اندیشه و تقوا دیکتاتورهایی چون قذافی، صدام و بمباران های هیروشیما و ناکازاکی است.

ماکنعلی با بیان اینکه رعایت ادب یکی از پارامترهایی است که باید به صورت جدی در مدارس ما پیگیری شود عنوان کرد: دانش آموزان ما باید نمونه یک جوان مومن و انقلابی باشند.