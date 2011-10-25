به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و پنجاه و دومین جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد برگزار و طرحهای جدید سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.

علیشیری در حاشیه جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی گفت: در این جلسه شصت میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی مورد تصویب قرار گرفت.



وی در ادامه افزود: از جمله طرحهای مصوب در این هیئت، سرمایه گذاری خارجی در طرح احداث مجتمع های مسکونی، طرح تولید انواع مواد غذایی، عصاره جات و نوشیدنی های گاز دار و افزایش سرمایه گذاری در طرح صنایع آب معدنی بوده است.



لازم به ذکر است در این جلسه مصوبات دیگردر خصوص انتقال اصل سرمایه و تسهیلات مالی خارجی نیز به تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی رسید.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود اجرای طرحهای مذکور باعث افزایش اشتغالزایی، بهبود کیفیت محصولات داخلی، انتقال تکنولوژی و افزایش صادارات غیر نفتی به کشور گردد.



هیئت سرمایه گذاری خارجی مرکب از معاون معاونت راهبردی رئیس جمهور، معاون ارزی بانک مرکزی، معاون وزارت امور خارجه، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر کل اتاق تعاون و به ریاست معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری است.