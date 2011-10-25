55 شرکت در نمایشگاه تخصصی مبلمان گرگان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بین المللی که در محل نمایشگاههای گرگان دایر است، 55 شرکت از استانهای مازندران، آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، گلستان و زنجان حضور دارند.

تعدادی از آنها نمایندگی محصولات تولیدی کشورهای چین، ایتالیا،آلمان، اسپانیا و ترکیه را دارند و کالاهایی در زمینه ماشین آلات، یراق آلات، مبلمان منزل، مبلمان اداری، سرویس خواب، سرویس کودک و نوجوان و... را عرضه می کنند.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از این نمایشگاه افزود: فراهم کردن امکان دسترسی بهتر اقشار جامعه به انواع کالاها با قیمت مناسب، افزایش قدرت انتخاب و خرید مصرف کنندگان و نیز حمایت از تولیدکنندگان محصولات با کیفیت داخلی از اهداف برگزاری این نمایشگاهها در استان است.

یدالله وفایی افزود، با توجه به اهمیت و موقعیت صنعت چوب، مبلمان و ظرفیتهای فوق العاده موجود در این بخش و همچنین همسایگی با کشورهای آسیای میانه و بازارهای داخلی، انتظار می رود که بخشهای خصوصی به سمت تولید و صادرات حرکت کنند و وظیفه دستگاههای دولتی است که از این امر استقبال و حمایت کنند.

وفایی با توجه به اهمیت و ارزش بالای صنعت چوب و مبلمان از تولید کنندگان و دست اندر کاران این بخش تقاضا کرد تا از ورود کالاهای بی کیفیت و نامرغوب جلوگیری کنند تا دید خوب مردم نسبت به این صنعت از بین نرود.



این نمایشگاه تا روز جمعه در گرگان دایر است و از ساعت 16 تا 22 پذیرای عموم مردم است.