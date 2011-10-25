به گزارش خبرگزاری مهر، Veolia Wildlife Photographer of the Year یکی از مهمترین جوایز عکاسی در دنیا است که همه ساله به بهترین عکاسان فعال در عرصه طبیعت و حیات وحش اعطا می شود.

عکسی از "دانیل بلترا" از اسپانیا برنده جایزه عکاس طبیعت

این عکس، یکی از 6 تصویری است که این عکاس سال گذشته از نشت نفت در خلیج مکزیک گرفت

عکسی از "استفانو اونترتاینر" از ایتالیا برنده جایزه مقوله چشم اندازهای خلاق طبیعت

این عکس بخشی از مجموعه عکسهای این عکاس درباره قوها است که قوهای وحشی را بر روی دریاچه "کوشارو" در هوکایدوی ژاپن نشان می دهد

عکسی از "مارکو کلمبو" از ایتالیا برنده جایزه مقوله پرتره هایی از حیوانات

این در استان لمباردیای ایتالیا گرفته شده است





عکسی از "بنس مته" از مجارستان برنده جایزه ویژه "اریک هاسکینک"

این عکس که "چشم انداز پلیکان" نام دارد بر روی دریاچه "کرکینی" در یونان گرفته شده است

عکسی از "پل ساودرز" از آمریکا برنده مقوله دنیای زیر آب

این عکس با عنوان "زیبایی غولها" در میان آیسبرگهای "اسوالبارد" در نرژو گرفته شده است