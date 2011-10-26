به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار مدیر و معاونان حوزه علمیه استان قم با اشاره به اهمیت مسئله تحول در حوزه، اظهار داشت: هرچه حوزه به سمت نظم و هماهنگی بیشتر، استقلال کامل و پرورش افراد نخبه حرکت کند، باعث افتخار است.



وی با بیان این‌که برخی مسائل مورد دغدغه مراجع و اعاظم حوزه‌های علمیه است، افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های بزرگان، نفوذ خزنده فرهنگ دانشگاهی غرب در مسائل حوزوی است؛ بر این اساس نباید سنت‌های افتخارآمیز حوزه را رها نموده و به دنبال سنت‌های غربی حرکت کرد.

وی ادامه داد: حوزه، برای دانشگاه و دانشگاهیان و اساتید و دانشجویان احترام خاصی قائل است، ولی فرهنگ حاکم بر دانشگاه‌ها معمولا فرهنگی است که از غرب نشأت گرفته است، این فرهنگ آرام آرام در حوزه نیز رخنه می‌کند، به عنوان مثال: چند سال قبل تفسیر نمونه را به کمک چندتن از محققین در 27 جلد تالیف کردیم، که همگی با خلوص نیت تا آخر پای کار بودند، ولی امروز یک کتاب یا دائره المعارف می‌خواهید بنویسید، می‌پرسند برای هر کلمه چقدر می‌دهید؟!



این مرجع تقلید یادآور شد: اگر این مسئله ادامه پیدا کند، همه چیز رنگ و بوی مادی پیدا می‌کند؛ می دانیم در حوزه‌های علمیه، استاد رایگان تدریس می کند و طلاب هم رایگان تحصیل می‌کند، و شهریه استاد و شاگرد مساوی است.



فرهنگ سنتی حوزه را حفظ کنیم



وی تاکید کرد: باید طلاب را به این سمت تشویق کرد که به دنبال مادیات نباشند و معنویات در حوزه تقویت شود، البته طلاب نیازهای مادی و محرومیت های فراوانی دارند که باید تامین شود؛ ولی نگاه مادی نباید در مسائل حوزوی باشد.



آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به اهمیت فوق العاده مسئله اخلاق در حوزه، افزود: در کنار علم، عدالت، اخلاق و تقوا مطرح است، از امام جماعت و قاضی تا مرجعیت، علم در کنار تقوا مطرح است؛ بنابراین توجه به اخلاق و معنویت در حوزه بسیار مهم است و باید کاری کرد که مسائل اخلاقی در حاشیه نباشد و در متن حوزه باشد.



طلاب به پوشیدن لباس روحانیت تشویق شوند



وی افزود: امروز بسیاری از طلاب نسبت به پوشیدن لباس روحانیت بی توجهند دوری از تلبس گام برمی دارند و آرام آرام مشاهده می‌کنیم، افرادی که وارد درس خارج می‌شوند، معمم نیستند؛ البته برخی معذوریت دارند، ولی همه این‌گونه نیستند و متأسفانه بعضی از کسانی که معذوریت ندارند نیز به این سمت حرکت می‌کنند، باید طلاب را به تلبس تشویق کرد و کسانی که ملبس می‌شوند دارای امتیاز ویژه ای در حوزه باشند.



آیت‌الله مکارم شیرازی بیان داشت: مسئله حضور و غیاب طلاب در دروس خارج و سطح نیز از دیگر دغدغه‌هایی است که اهمیت بسیاری دارد، باید راهی عملی برای کنترل حضور و غیاب دقیق طلاب پیدا کرد.



وی با اشاره به مسئله تعطیلات حوزه، آن را زیاد دانسته و تصریح کرد: متاسفانه برخی همین میزان را هم رعایت نمی کنند و تعطیلات را به بهانه‌های مختلف افزایش می‌دهند.



وی ادامه داد: مسئله دیگری که در حوزه اهمیت فراوانی دارد، نظارت بر نشریات و کتاب‌های حوزوی است، این‌که هفته ای 200 کتاب از حوزه منتشر می‌شود، رقم بسیار بالایی است و مایه افتخار ماست ولی در حوزه باید مسئولانی وجود داشته باشند که این کتاب‌ها را رصد کند؛ زیرا برخی از این کتاب‌ها، اشتباهات مهمی دارند.



وی تاکید کرد: حوزه باید جلوی برخی مکتب‌های عرفانی کاذب که در پوشش‌های مختلف ظاهر می‌شوند را بگیرد و عرفان ناب و فلسفه اسلامی را معرفی کند.



آیت‌الله مکارم شیرازی در پایان از زحمات دست اندرکاران مدیریت حوزه بسیار تشکر کرد.