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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

سیف مطرح کرد:

8 هزار نفر ساعت آموزش کارآفرینی در خرم آباد ارائه شد

8 هزار نفر ساعت آموزش کارآفرینی در خرم آباد ارائه شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 خواهران خرم آباد از ارائه 8 هزار نفر ساعت آموزش کارآفرینی در این مرکز خبر داد.

مژگان سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری تعداد 177 نفر به میزان 8 هزار و 350 نفر ساعت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 خواهران آموزش های کار آفرینی را فرا گرفتند.

وی با اشاره به اهداف ارائه این آموزشها، یادآور شد: آموزش کار آفرینی به جوانان انگیزه می دهد تا درباره کار آفرینی و نقش مجموعه کسب و کار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تفکر و تامل کنند.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 خواهران خرم آباد ادامه داد: همچنین این آموزشها به فراگیران فرصت می دهد تا تغییرات حاصله در کشور خود را تجزیه و تحلیل کنند و خود اشتغالی و ایجاد مؤسسات را به عنوان گزینه شغلی خود در نظر بگیرند.

کد مطلب 1443277

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