آخرين تحولات انتخاباتي عراق (13)

خبر 75) دانشجويان عراق و انتخابات



با‌آغاز فعاليت هاي تبليغاتي كانديداهاي انتخابات سراسري مجلس ملي عراق درباره فرهنگ راي دهندگان و ميزان آگاهي آنها از ماهيت انتخابات ، موافقان و مخالفان برگزاري انتخابات زياد گفته مي شود به طوري كه به يك مساله تبليغاتي پرو‍ژه انتخاباتي مهم مورد توجه رسانه ها تبديل شده است .



بر اساس يك يك نظرسنجي گرفته شده از دانشجويان عراقي بيش از 65 درصد آنها اعلام كرده اند در انتخابات سراسري كشور خود شركت خواهند كرد.



اين نظرسنجي از دانشجويان دانشكده كشاورزي ابوغريب دانشكده آموزش ابن الهيثم منطقه الاعظميه ، دانشكده فنون پزشكي در منطقه باب المعظم و چند دانشكده ديگر گرفته شده است كه در جامعه آماري 1000 نفري انجام شد .



بر اين اساس65 درصد دانشجويان تمايل خود را براي مشاركت در انتخابات اعلام كردند و 35 درصد گفته اند در انتخابات شركت نخواهند كرد كه علت مخالفت خود را وضعيت امنيتي و وجود اشغالگران آمريكايي، ترديد در سلامت انتخابات، اقامت طولاني نامزدهاي انتخابات در خارج از عراق و عدم آگاهي آنها از سختي ها و مشكلات روزانه مردم عراق و اطلاع اندك از نامزدها اعلام كرده اند.



21درصد از دانشجويان مخالف شركت انتخابات اعلام كرده اند كه اگر حالت امنيتي بهبود يابد در انتخابات شركت مي كنند آنها با اصل مشاركت در انتخابات مخالف نيستند بلكه به خاطر ترس از انفجار مراكز اخذ راي يا در معرض خطر قرار گرفتن جان خود تمايلي به شركت ندارند.



28 درصد علت مخالفت خود را با مشاركت در انتخابات به حضور اشغالگران نسبت داده اند

90 درصد از دانشجوياني كه خواهان مشاركت د رانتخابات هستند تمايل دارند كه با برگزاري آن به وضعيت نابسامان امنيتي و كشتار پايان داده شود .



خبر 76) تكذيب شايعه استعفاي گروهي كارمندان هيات عالي اجرايي انتخابات عراق در موصل



عبدالحسين هنداوي رئيس هيات عالي اجرايي انتخابات عراق شايعه استعفاي گروهي كارمندان اين هيات را در موصل تكذيب كرد.

وي درعين حال اعلام كرد كه رئيس شاخه اين هيات در موصل پست خود را به دلايل مشكلات جسماني ترك كرده است.

وي درباره موضوع استعفاي گروهي كارمندان هيات عالي اجرايي انتخابات عراق گفت: خبر استعفاي گروهي كارمندان صحت ندارد همه كارمندان دردفاتر خود در استان هاي موصل و الانبار به فعاليت خود ادامه مي دهند .



هنداوي از مشخص كردن تعداد كاركنان اين دفتر درموصل كه در زمان اخير هدف اعمال خشونت آميز و درگيري ميان مردان مسلح و نظاميان آمريكايي و پليس عراق قرارداشته است، خودداري كرد.



خبر 77) طرح وي‍ژه امنيتي با شركت يكصد هزار نيرو براي فراهم كردن امنيت انتخابات



عادل اللامي مدير دايره انتخاباتي در هيات عالي اجرايي انتخابات اعلام كرد يك طرح امنيتي براي استقرار يك صد هزار نيرو براي جلوگيري از بروز عمليات انفجار در روز انتخابات تهيه وتدوين شده است .



اللامي ابراز اميدواري كرد كه با اين طرح و پيگرد مردان مسلح و تشديد تدابير امنيتي كه نظاميان آمريكايي بر آن نظارت دارند به برگزاري انتخابات در تمام مناطق عراق كمك كند و پديده مسلحان را از بين ببرد.



به گفته وي ، انفجارهاي انتحاري ، حملات با سلاح سبك و لوله هاي خمپاره يا موشك به مراكز اخذ راي و راي دهندگان از جمله خطرات قابل پيش بيني است .

معاون فرمانده عمليات نظامي آمريكا در عراق هم گفته است مردان مسلح تلاش خواهند كرد با هدف قرار دادن مسئولان انتخابات و نامزدها و مراكز اخذ راي روند دمكراسي عراق را با مانع روبرو كنند.



خبر 78 ) جريان مقتدي صدر همچنان ساز مخالف مي زند



طيف مقتدي صدر روحاني جوان شيعه همچنان بر تحريم انتخابات سراسري عراق اصرار مي ورزد و بهانه خود را براي عدم مشاركت در اين روند حضور اشغالگران در عراق اعلام كرده است.

جابر الخفاجي يكي از دستياران مقتدي صدر گفته است انتخابات آينده را اشغالگران برگزار مي كنند و ما همچنان بر تصميم خود مبني بر تحريم انتخابات پابرجا هستيم و تا زماني كه اشغالگران دعوت به برگزاري آن مي كنند ما هرگز شركت نخواهيم كرد.



خبر 79) تاكيد مرجعيت شيعه بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر و هشدار نسبت به هرگونه تلاش براي تعويق انداختن آن



مرجعيت شيعه با تاكيد بر اينكه تهديد گروه هاي تروريستي هيچ خللي در عزم اكثريت عراقي ها براي شركت در انتخابات ايجاد نخواهد كرد برگزاري انتخابات در موعد مقرر را تنها راه براي خروج اشغالگران و كسب استقلال و حاكميت عراقي ها بر خود اعلام كرده است.



سيد احمد صافي نماينده آيت الله سيستاني مرجع عالي شيعيان عراق در شهر مقدس كربلا با بيان اين نكته از مسئولان امنيتي دولت موقت عراق خواست به علت ضعف و ناتواني خود در تامين امنيت و حفظ شان و كرامت ملت عراق از مقام خود كناره گيري كنند.

وي با اشاره به وجود طرح هايي براي ضربه زدن به روحانيت و مراجع گفت : مراجع معتقدند بهترين راه براي خروج از تنگناي كنوني در عراق برگزاري انتخابات در موعد مقرر است.



صافي تاكيد كرد : مرجعيت برگزاري اين انتخابات را تنها راه خروج اشغالگران و تحقق اراده مردم عراق براي انتخاب دولت وتعيين سرنوشت خود مي داند.

به گفته وي، مرجعيت هرگونه تلاش براي به تعويق انداختن انتخابات را فاجعه بار توصيف كرده است.

مردم عراق قرار است روز 30 ژانويه (11بهمن) براي انتخاب 275 نماينده مجلس ملي خود پاي صندوق هاي راي بروند.



