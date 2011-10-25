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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

برشان:

پنج هزار نفر در مسابقه ‌ترنم تذکر‌ در سیستان‌ و بلوچستان شرکت کردند

پنج هزار نفر در مسابقه ‌ترنم تذکر‌ در سیستان‌ و بلوچستان شرکت کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان گفت: بیش از پنج هزار نفر از کارمندان ادارات، نهادها، دانشگاه‌ ها، موسسات مالی و اعتباری، نیروهای نظامی و انتظامی در آزمون کتابخوانی ‌ترنم تذکر‌ شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله برشان ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری آزمون کتابخوانی ترنم تذکر در مصلای قدس زاهدان اظهار داشت: این مسابقه با هدف افزایش بینش و دانش کارکنان پیرامون امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ سازی و نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین کارمندان ادارات سطح استان و ترویج آن در بین مردم سیستان و بلوچستان، زمینه سازی ایجاد هسته های تذکر لسانی به منظور آشنایی با این فریضه مهم و ایجاد زمینه اجرای تذکر لسانی در ادارات و نهادها و... برگزار شده است.

وی گفت: این مسابقه از کتاب ترنم تذکر در دو مرحله منطقه ای و استانی برگزار می شود و 15 هزار جلد از کتاب ترنم تذکر تهیه و در سطح استان توزیع شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه مرحله اول شهرستانی بوده افزود: این آزمون با همکاری ادارات آموزش و پرورش در کلیه شهرستان ها استان انجام شده است.

معاون فرهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان بیان داشت: بعد از برگزاری آزمون مرحله اول در هر شهرستان پاسخ  نامه ها به سرعت تصحیح شده و فهرست کارکنان هر اداره با اعمال نمره کسب شده برای اهدا هدیه از سوی آن اداره یا نهاد ارسال می شود.

وی گفت: با توجه به برگزاری مرحله اول در 31 حوزه شهرستانی، از میان نفرات برتر تمامی ادارت و نهادها از هر شهرستان به قید قرعه سه نفر انتخاب و برای اجرای مرحله دوم به ستاد احیاء استان ارسال می شود.

وی افزود: در این مرحله پس از مهلت مناسب برای برگزیدگان جهت مطاله مجدد کتاب ترنم تذکر آزمون کتبی دوم در مرکز استان برگزار می شود که از میان این افراد به 14 نفر برتر، جوائز نفیسی همچون حج عمره، سفر عتبات عالیات و سکه بهار آزادی اهدا می شود.

کد مطلب 1443284

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