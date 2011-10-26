از طرف "ولاسکو" مامور به ارزیابی چند بازیکن هستم/ فرق من و دیگر مربیان ملی!

رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوهای جدید تیم ملی والیبال برای حضور در رقابت های جام جهانی با تغییر در چند پست همراه خواهد بود، اظهارداشت: ولاسکو بازیکنان جدیدی را برای دعوت به اردوهای تیم ملی در نظر گرفته است و به من ماموریت داده تا در جریان برگزاری رقابت های لیگ برتر عملکرد آنها را در تیم های باشگاهی ارزیابی کنم.

وی تصریح کرد: نهایی شدن دعوت از این بازیکنان زمان تشکیل اردو نهایی می شود بنابراین فعلا ارزیابی آنها به صورت نامحسوس و بدون نام بردن از بازیکن خاصی انجام می شود.

مربی تیم ملی والیبال که با این تیم قهرمان آسیا شد به چگونگی ارتباطش با "خولیو ولاسکو" اشاره کرد و گفت: از طریق ایمیل مدام با ولاسکو در ارتباط هستم و او از این طریق برنامه های خود را در اختیارم قرار می دهد و من هم متعاقبا وی را در جریان تمام امور انجام شده قرار می دهم. حتی ولاسکو شخصا با تک تک بازیکنان ارتباط دارد و موارد لازم را در اختیارشان قرار می دهد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد که تاکید ولاسکو روی این موضوع است که بازیکنان خیلی جدی تمریناتش را دنبال کنند و تا حد امکان در تمام دیدارها به کار گرفته شوند تا از فرم ایده آل بدنی و آمادگی دور نشوند.

وی که امسال با تیم مناطق نفت خیز جنوب در رقابت های لیگ برتر شرکت کرده است، یادآور شد: با توجه به مشغله ای که در این تیم دارم کار ارزیابی کردن همزمان بازیکنان مد نظر که در یک تیم هم نیستند، کار آسانی نیست اما همین سختی کار است که نتیجه آن را شیرین و دلنشین می کند.

مربی تیم ملی والیبال در مورد وضعیت تیم باشگاهی اش گفت: میانگین سنی بازیکنان 23 تا 24 سال است. در کل یک تیم جوان بسته ایم چون مسئولان نفت خوزستان تاکید داشتند با سرمایه گذاری در قالب برنامه بلندمدت 5 ساله به نوعی پشتوانه سازی کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه کارهای مربوط به جذب بازیکن و انعقاد قرارداد آنها خیلی دیر انجام شد چون شرکت نفت اسیر مشکلاتی بود که 17 روز پیش از آغاز مسابقات برطرف شدند و همین مسئله تاثیر خود را روی تیم گذاشت و باعث شد با هماهنگی ایده آل مسابقات را نکنیم اما خوشبختانه بازیکنانم روز به روز موقعیت بهتری پیدا می کنند. فکر می کنم تا سه چهار بازی دیگر کاملاا هماهنگ شوند.

رضا ابراهیمی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معمولا مربیان تیم های ملی دوست دارند هدایت تیم و بازیکنان بزرگ را بر عهده بگیرند اما من گفتم با آنها فرقی داشته باشم و در راه بازیکن سازی قدم بر دارم.