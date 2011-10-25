کرم سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد 13 هزار و 97 نفر تحت پوشش آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

وی ادامه داد: از این تعداد 9 هزار و 364 نفر زن و 3 هزار و 732 نفر مرد بوده است.

رئیس مؤسسات کار آموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان افزود: همچنین از تعداد افراد یاد شده تعداد 10 هزار و 908 نفر در گروه آموزشی خدمات، یک هزار و 995 در گروه آموزشی صنعت و تعداد 194 نفر در گروه آموزشی کشاورزی از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند.