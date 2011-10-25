به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام علی رضایی بیرجندی در جمع مردم بیرجند اظهار داشت: مردم استان خراسان جنوبی به دلیل نوپا بودن استان نیاز ‌های جدی دارد که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: مردم این استان انتظار دارند خراسان جنوبی پایگاه فرهنگی و اقتصادی منطقه شود و منطقه آزاد اقتصادی هرچه زودتر در این استان راه ‌اندازی شود.

امام جمعه بیرجند گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که نباید از دیگران انتظار داشت و باید خودمان وارد عمل شویم و ما هم از دولت می ‌خواهیم به صورت جدی وارد کار شود و اقدامات موثری را برای این استان انجام دهد.

رضایی افزود: راه ‌آهن منطقه نیازمند همت دولت است و از طرف دیگر باید زیرساخت‌های لازم سرمایه ‌گذاری در این استان فراهم شود زیرا تا زمانی که استان‌های بزرگ کشور فرصت‌های بهتری برای سرمایه‌ گذاری و کار اقتصادی دارند افراد رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در این استان دارند.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت نهم و دهم باید توجه به مصلی ‌ها از جمله مصلی بیرجند بیش از پیش باشد.

وی با بیان اینکه باید علما و مشاهیر بزرگ بیرجند به یمن نگاه فرهنگی دولت دوباره احیا شوند گفت: مردم خوسف هم خواستار ارتقای شهر خود به شهرستان هستند.

رضایی تاکید کرد: با توجه به وجود چهار هزار بیمار سرطانی در استان باید هرچه زودتر مرکز شیمی درمانی بیرجند راه ‌اندازی شود.