اتحادیه اروپا قادر به احیاء دیپلماسی قاره کهن نیست

به گزارش خبرنگار مهر چهارمین نشست تخصصی همایش ملی روابط ایران و اروپا ؛ تجارت پیشین، چشم انداز پیش رو امروز صبح در مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت امورخارجه برگزار شد.

در این نشست محمد تقی حسینی کارشناس مسائل هسته ای و سیاست خارجی به روند مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای اروپایی پرداخت و گفت: اتحادیه اروپا به این واسطه می توانست دپیلماسی قاره کهن را مستقل از آمریکا احیا کند ولی از پس این ماموریت برنیامد زیرا در مذاکرات دچار تردید بود در حالی که یک چشم به مذاکرات داشت چشم دیگرش به آن سوی اقیانوس آتلانتیک دوخته شده بود.

وی با اشاره به بالاگرفتن رویکردهای تقابلی با ایران از سوی اروپا افزود: وقتی پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد، نقش اتحادیه اروپا در این پرونده کاهش و به مذاکره با 1+5 تقلیل یافت و از همین رو اروپا به سمت استراتژی فشار به همراه گفتگو روی آورد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نمی توان انتظار داشت روابط ایران و اتحادیه اروپا به یک باره حل شود، گفت: احتمال شکل گیری 4 رویکرد در این زمینه وجود دارد. نخست اینکه شورای امنیت به طور کامل از پرونده ایران عقب نشینی کند که فرض محال است.

حسینی افزود: دوم اینکه فشار از طریق تحریم ها افزایش یابد که فعلا در دستور کار اتحادیه اروپایی قرار دارد. سوم احتمال برخورد نظامی که اروپا نشان داده است از آن استقبال نمی کند و چهارم پیدا شدن راه حل میانه ای که هر دو طرف کاملا راضی نباشند ولی موضوع فیصله پیدا کند.

محمدرضا گلشن پژوه مدیر مرکز تحقیقات حقوق بشر نیز در این نشست به نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: اروپا تقریبا منسجم ترین تشکیلات را برای اتخاذ مواضع حقوق بشری دارد و از همین رو هر جا که بحث از حقوق بشر مطرح می شود یک پایه ثابت آن اتحادیه اروپا است.

وی افزود: هم اکنون قریب به 50 بیانیه و قطعنامه از سوی اتحادیه اروپا بر علیه ایران صادر شده است و این اقدامات اتحادیه اروپا حتی در شرایط بهبود روابط نیز تداوم داشته است.

مدیر مرکز تحقیقات حقوق بشر با اشاره به رویکردهای تقابلی اروپا در قبال ایران طی سالهای اخیر گفت: روند صدور بیانیه های ریز و متعدد به شدت رو به فزونی است.

در این نشست همچنین محمود بیات کارشناس امور بین المللی مبارزه با مواد مخدر به معضل مواد مخدر به عنوان محوری برای گفتگوی میان ایران و اروپا اشاره کرد و افزود: با وجود توقف مناسبات ایران با اروپا در حوزه های مختلف ، گفتگو درباره مبارزه با مواد مخدر کماکان میان طرفین جریان دارد و اروپائیان نسبت به ادامه مذاکره درباره این موضوع اصرار می کنند.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران که در ابتدای مسیر قاچاق مواد مخدر و در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر واقع شده است، گفت: برای اروپا مهم است که مسیر قاچاق مواد مخدر را از ابتدای آن ببندد زیرا آسیب های گوناگون مواد مخدر برای اروپائیان هزینه ساز بوده است.

وی با اعلام اینکه اروپا به دنبال شریکی همچون ایران برای مبارزه با مواد مخدر است گفت: اتحادیه اروپایی مذاکره با ایران جهت کنترل قاچاق مواد مخدر را برای خود ضرورتی حیاتی می داند.

در این نشست همچنین جلال کلانتری نیز به نیاز اروپا به ایران در موضوعات مربوط به افغانستان پرداخت و طی سخنانی گفت: اتحادیه اروپایی با وجود اینکه همواره سعی داشته است نقش یک بازیکن مهم در افغانستان را بعد از واقعه 11 سپتامبر داشته باشد ولی آمریکا کماکان گوی سبقت را از اروپا ربوده است و از همین رو برای افزایش نقش آفرینی اروپا نیاز جدی به ایران دارد.

وی شرایط نیروهای خارجی در افغانستان رو به وخامت عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل عدم شناخت و نگاه غیرواقع بینانه به تحولات افغانستان ، نیروهای خارجی در موقعیت سختی در این کشور قرار دارند و این در شرایطی است که میان نیروهای اروپایی با آمریکایی نیز اختلاف نظر بوجود آمده است، لذا افغانستان می تواند مزیتی برای ایران در مناسبات جمهوری اسلامی با اروپا بشمار آید.

همچنین یاری کارشناس گروه مطالعات اروپا در وزارتخانه نیز در این نشست به موضوع مذاکرات هسته ای ایران و مناسبات ایران و اروپا پرداخت.

وی تحولات داخلی و خارجی ایران را بر مذاکرات هسته ای ایران و اروپا موثر دانست و گفت: در حالی که تا قبل از سال 1384 ، اروپا تنها عامل تعیین کننده در موضوعات مربوط به فعالیت های هسته ای ایران در عرصه بین الملل بود، هم اکنون این نقش تا حدودی کاهش پیدا کرده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته هنوز هم اروپا در صدور قطعنامه های ضد ایرانی و حتی تحریم های یکجانبه نقش بسزایی داشته است.

یاری با بیان اینکه اروپا سه هدف عمده را در بحث هسته ای ایران در دستور کار دارد گفت: اتحادیه اروپا سعی می کند مانع دستیابی ایران به چرخه کامل سوخت هسته ای شود، موازنه قدرت با هسته ای شدن ایران به هم نخورد و قدرت ایران در منطقه مهار شود.

وی ادامه داد: اروپا کماکان تلاش دارد بحث مذاکره به عنوان بستر مشروعیت تداوم داشته باشد، اجماع بین المللی علیه ایران بوجود آید و دامنه تحریم ها نیز گسترش یابد.

این کارشناس در پایان گفت: به هر حال اروپا در روند رسیدگی به موضوع مربوط به فعالیت های هسته ای ایران تاثیرگذار است هر چند که بدون توجه به آمریکا مسائل هسته ای ایران در عرصه بین الملل پایان نمی یابد.

علی بی نیاز نیز به عنوان رئیس این جلسه به موضوع انرژی و روابط ایران و اروپا اشاره کرد و افزود: ایران کماکان به عنوان متغییری مهم ولی خاموش در مناسبات اروپا با خاورمیانه تداوم داشته و هنوز اهمیت ایران در این عرصه کاهش نیافته است.

وی با بیان اینکه امکان دارد یمن فعلا به عنوان موضوع اولویت دار در منظر صاحبان قدرت در اروپا و آمریکا باشد ولی بعد از سپری شدن زمان و حل موضوعات خاورمیانه ، ایران دوباره به محور توجهات بین المللی باز می گردد.

بی نیاز ادامه داد: فعلا اروپا و آمریکا در پی این هستند که از رهگذر تحولات فعلی در منطقه به موضوعات مربوط به ایران توجه کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش نیز به لوله خط انتقال گاز جنوب و شمال اروپا اشاره و بر نقش آفرینی ایران در این خط لوله تاکید کرد.