نمایشگاه مطبوعات به تصاویر ۱۱۴ شهید عرصه رسانه مزین شد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال و برای دومین سال پیاپی در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، غرفه‌ای برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه برپا شده است.

این غرفه در مرکز شبستان و در فضایی حدود ۲۰۰ متر مربع واقع شده و در آن تصاویر شهیدان راه خبر به نمایش درآمده است.

مهدی خیری مسئول غرفه شهدای عرصه رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هدف برپایی چنین غرفه‌ای، گفت: ما بدنبال معرفی و شناساندن کسانی هستیم که جان خود را برای مخابره رویدادها به ویژه در عرصه بین‌المللی در کف دست گذاشتند و به واقع امروز مطبوعات ما مدیون خون پاک این عزیزان است.

وی با بیان اینکه امسال چهارمین سالی است که غرفه شهدای عرصه رسانه در نمایشگاه مطبوعات برپا شده است، توضیح داد: خوشبختانه امسال هم مانند سال گذشته غرفه‌ای به نسبت وسیع و در مکانی مناسب در مصلی در اختیار ما گذاشته شد تا بتوانیم یاد عزیزان از دست رفته عرصه رسانه را گرامی بداریم.

به گفته خیری، در غرفه شهدای عرصه رسانه ۱۱۴ شهید عرصه خبر که در میان آنها خبرنگاران و عکاسان شهید حادثه ۱۳۰ C نیز به چشم می‌خورد، معرفی شده‌اند.

البته در این غرفه تنها تصاویر شهیدان عرصه رسانه به نمایش گذاشته شده و بروشور یا کاتالوگ‌ هایی درباره زندگینامه آنها عرضه نشده است که مهدی خیری در این باره گفت: این مساله به دلیل نبود اسناد متقن درباره برخی از شهیدان عرصه رسانه است. ما هیچ زندگینامه مدونی از بسیاری از این عزیزان در دست نداشتیم و به همین دلیل ترجیح دادیم به نمایش عکس‌هایی از آنها اکتفا کنیم.

مسئول غرفه شهدای عرصه رسانه همچنین از حضور اعضای خانواده برخی از شهدای عرصه رسانه در نمایشگاه امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: خانواده شهیدان اکبر بانوئیان، محمود صارمی، مهدی میرافضلی و سپیدار ساجدی برای حضور در غرفه و گفتگوی رودررو با علاقه‌مندان به این عزیزان از دست رفته اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی همچنین از ثبت‌نام کاروان راهیان نور در این غرفه خبر داد و گفت: ما از آن دسته از اصحاب رسانه که قصد دارند در نوروز ۱۳۹۱ به مناطق عملیاتی غرب کشور سفر کنند، ثبت‌نام می‌کنیم.

ورودی غرفه عرصه شهدای رسانه به تصویری از شهید محمود صارمی مزین شده و در داخل غرفه نیز تصاویر ۱۱۴ شهید این عرصه از جمله سید مرتضی آوینی، حسن باقری، عباس محمدی، یوسف دقت، اکبر بانوئیان، ناصر دادرس ، مهدی میرافضلی، سپیدار ساجدی ، مرتضی چمن، سالار بختیاری، ایرج یزدان پناه، محمدرضا امانی، رضا طاهرخانی، حسینعلی پوزش و رضا نوروزیان و دیگران به چشم می‌خورد.