به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با اشاره به موضوع تراکم در مباحث ساخت و ساز گفت : در ادبیات شهرسازی بحث تراکم در خصوص تراکم شهرسازی ، تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی مطرح است که هریک از این مباحث تعریف جداگانه ای دارد .

وی افزود : آنچه در خصوص تراکم ساختمانی بیشتر از سایر موضوعات تراکم مطرح است در واقع تراکمی است که هر ساختمان مسکونی و غیر مسکونی می تواند به ساخت و ساز اختصاص دهد.

پاکساز تصریح کرد: برای این موضوع تراکم مالی در نظر گرفته می شود که این تراکم ، عوارضی است که برای ساخت وساز دریافت می شود و نحوه محاسبه آن بر پایه تراکم مالی 120 درصد محاسبه می شود .

وی با تاکید بر این که هرگونه مجوزی که برای ساخت و ساز صادر می شود بر اساس مستندات و مصوبات قانونی شورای شهر است ، اظهار کرد : در چند سال اخیرهیچ پروانه و مجوز غیر قانونی در تهران صادر نشده است و مبالغی که به عنوان عوارض ساختمانی از شهروندان دریافت می شود بر پایه تراکم مالی است و شهرداری حتی یک متر مربع پروانه بدون مستندات قانونی صادر نمی کند.

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران در ادامه خاطر نشان کرد : همه چارچوب های قانونی برا ی محاسبه عوارض کامل رعایت می شود و به دلیل این که همه مراحل صدور پروانه به صورت سیستمی انجام می شود قابل پیگیری است و می تواند مورد رصد قرار گیرد .

پاکساز تصریح کرد: در شهردار ی تهران محاسبات فنی ساخت و ساز و نحوه رسیدگی به درخواست های ساختمانی بر اساس محاسبات علمی و مصوبات قانونی است و حتی این امادگی وجود دارد تا این روش ها به سایر ارگان ها آموزش داده شود .