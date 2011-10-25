به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع 2 فقره سرقت منزل در شهرک های دادگستری و الهیه شهر کرمانشاه، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری 24 این شهر قرار گرفت.

پس از مدتی کار اطلاعاتی و با انجام تحقیقات محلی، پلاک خودرو مورد استفاده در جریان سرقت‌ها که یک‌دستگاه وانت پیکان بود شناسایی و مالک آن دستگیر شد.

این گزارش حاکی از آن است که متهم در بازجویی های انجام شده در کلانتری، صراحتا به 2 فقره سرقت منزل مذکور با همکاری یکی از دوستانش اعتراف کرد.

دستگیری همدست متهم نیز در دستور کار ماموران قرار دارد.