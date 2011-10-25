علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات شورای دانش آموزی امروز در سطح تمام مدارس استان در مقاطع دوره متوسطه، راهنمایی و پایه های چهارم و پنجم ابتدایی برگزار شده و یا در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: شوراهای دانش آموزی فرصت مناسبی برای فعالیت و حضور فعال دانش آموزان در زمینه های اجتماعی و سیاسی و تمرین مدیریت و یادگیری مهارتهای زندگی است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان تصریح کرد: حضور دانش آموزان در شوراها با هدف تعمیق ارزشها و باورهای دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی صورت می گیرد.

قربانی با بیان اینکه 15 هزار نفر از دانش آموزان لرستانی به عضویت شوراهای دانش آموزی استان در خواهند آمد، یادآور شد: در نهایت 5 نفر به عنوان نمایندگان شوراهای دانش آموزی استان به مجلس دانش آموزی کشور راه خواهند یافت.

وی با اشاره به وظایف شوراهای دانش آموزی گفت: همکاری در برنامه ریزی های مدرسه، تهیه نشریات دانش آموزی، همکاری با معاونین پرورشی و ... از جمله این وظایف است.