برگزاری نشست مدیران گروههای دانشنامه پیامبراعظم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه بخش دیگری از مقالات مشترک گروههای علمی دانشنامه مورد بررسی قرار گرفت.



براساس نتیجه این جلسه، مقالات رهبانیت، زمان، زیارت قبور، سحر و جادو، شبهه و شعر که گرایش علمی موجود در آنها معارفی است به گروه کلام واگذار شد.



همچنین مقرر شد مقالات ریش و زمین نیز به گروه فقه، زراعت و سلام به اخلاق، زن راه ر چهار گروه و شک را نیز دو گروه فقه و کلام نگارش کنند .



در این جلسه به وضعیت 12 مقاله رسیدگی و مقرر شد بقیه مقالات در جلسات آتی مدیران بررسی شوند.

