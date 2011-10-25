عضویت 90 هزار دانش آموز در شوراهای مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، زکریا یازرلو سه شنبه در چهاردهمین دوره انتخابات سراسری شوراهای دانش آموزی مدارس ایرانی داخل و خارج کشور که در دبیرستان ملاصدرا (2) در منطقه 14 تهران برگزار شد افزود: مدرسه به عنوان نهاد اجتماعی در شرایطی می تواند مولد سرمایه انسانی باشد که اعتماد دانش آموزان را جلب و شرایط همکاری و همبستگی آنها را فراهم کند.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین و اجرای این سند در آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش باید مسیری را طی کند که هم مولد باشد و هم سرمایه های اجتماعی را در مدرسه افزایش دهد.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش انتخابات شوراهای دانش آموزی را فرصت مناسبی برای تجربه اندوزی دانست و افزود: دانش آموزان مشاوران معلمان هستند و بهترین ایده ها را به مدیران می دهند؛ هر آنچه که دانش آموزان می خواهند تامین می شود و این بهترین الگو است.

یازرلو ادامه داد: امسال انتخابات شوراهای دانش آموزی در 120 هزار مدرسه برگزار می شود تا بیش از 90 هزار نفر عضو را در شوراهای دانش آموزی ساماندهی کنند.

وی افزود: بیش از پنج میلیون نفر در انجمن های دانش آموزی در سراسر کشور برای دستیابی به گفتمان پیشرفت و عدالت فعالیت می کنند.



