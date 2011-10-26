ناشران خارجی «دوست» ایرانی را پسندیدند

فریده خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال خوب ناشران خارجی از کتاب‌های انتشارات شباویز در شصت و سومین نمایشگاه کتاب فرانکفروت خبر داد و گفت: اگرچه ما فقط غرفه‌ای 4 متری در اختیار داشتیم ولی این فضا هیچ‌گاه از مراجعه‌کنندگان خالی نبود.

وی ادامه داد: استقبال ناشران خارجی از کتاب‌های ما خوب بود و ناشرانی که به تازگی با ما آشنا شدند نه تنها از تازه‌های نشر شباویز بلکه آثار قدیمی‌تر هم سفارش‌هایی دادند. آن دسته از ناشران که از مخاطبان قدیمی هستند هم از 22 عنوان آثار تازه منتشر شده استقبال کردند.

مدیر نشر شباویز با اشاره به اینکه سفارش بیش از 50 عنوان کتاب از سوی ناشران اروپایی قطعی شده است، بیان کرد: همچنین یک ناشر از کشور ترکیه متقاضی خرید امتیاز ترجمه و چاپ 80 عنوان کتاب شد و 2 ناشر کره‌ای نیز تعداد قابل توجهی از عناوین شباویز را خواستار شده‌اند.

خلعتبری افزود: سعی کرده بودیم آثار را با تنوع قابل توجهی در نمایشگاه فرانکفورت عرضه کنیم تا سلیقه‌های مختلف را پوشش دهد و می‌شود گفت جای کتابی در مجموعه ارائه شده خالی نبود.

وی در پایان گفت: دو کتاب «توبه» که بازنویسی کلیله و دمنه با تصویرسازی بهار اخوان و «دوست» نوشته اکرم قاسم‌پور با تصویرگری نسیم آزادی آثاری بودند که بیشترین سفارش را به خود اختصاص دادند. «دوست» داستان دختری نابیناست و آثاری همچون این کتاب در نمایشگاه امسال با اقبال خوبی روبه رو می‌شد.