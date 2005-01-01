دو بازيكن تيم فولاد مباركه سپاهان به اردوي تيم ملي فوتبال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" حامدرسولي و حسين پاپي ازبازيكنان بزرگسال تيم فوتبال سپاهان بازيكناني هستند كه به اين اردو دعوت شدند.

درنامه دبيركل فدراسيون فوتبال به باشگاه سپاهان خواسته شده تا اين دوبازيكن ازفردا تا روزسه شنبه 16 دي ماه درمحل كمپ تيم هاي ملي فوتبال حضورداشته باشند.

گفتني است: رسولي و پاپي با ارايه بازيهاي درخور توجه درمسابقات اميدهاي كشورتوجه كادرفني تيم فوتبال زير20سال ايران را به خود جلب كردند.