گرانفروشی در پایانه های شیراز/ مسافران به ناچار می خرند

به گزارش خبرنگار مهر، در مکانهای پر تردد وپررفت وآمد که مشتریان مجبور به خرید اقلام مورد نیاز خود هستند، فرهنگ فروش کالاها بر پایه "قیمت بالاتر و کیفیت کمتر" بنا گذاشته شده است.

از این دست امکان را می توان به ترمینالهای مسافربری، سالنهای فرودگاه ها و حتی بیمارستانها اشاره کرد که در آن بخشهایی به فروشگاه ها و عرضه کالاهای مورد نیاز شهروندان اختصاص داده شده است.

در این اماکن به تناسب نیاز مردم، کالاهای متنوعی عرضه می شود اما در کلانشهر شیراز فصل مشترک کالاهای عرضه شده در این قبیل امکان کیفیت پایئن تر کالاها اما قیمت بالاتر از بازار است.

در سالنهای پایانه های مسافربری یا فرودگاه ها بعضا مشاهده می شود که کالایی حتی چندین برابر قیمتی که در بازار عرضه می شود به مشتری ارائه شده و البته مسافران یا خریداران نیز برحسب نیاز و در پی کمبود وقت به ناچار اقدام به خرید آن می کنند.

در این مابین هرچند ممکن است کالا به ظاهر لوکس باشد اما در باطن نسبت به کالاهای مشابه کیفیت پائین تری دارند.

معاون بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس در این خصوص در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن تفاوت قیمت عرضه اجناس در مناطق مختلف سطح شهر اظهار کرد: عرضه قیمت تمام کالاها و اقلام در مناطق مختلف توزیع باید بر اساس قسمت درج شده بر روی کالا باشد در غیر این صورت عرضه کننده متخلف شناخته شده و با وی مطابق قانون برخورد می شود.

محمد ابراهیم صداقت ادامه داد: قیمتی که بر روی کالا درج شده همان قیمت عرضه کالا به شمار می آید مگر در مواردی که از سوی کارخانه تولید کننده و با نظارت اصناف بر روی آن جمله (در صورت حمل بار به استانهای دیگر کرایه حمل محسوب میشود) درج شده باشد.

وی در خصوص عرضه کالاهای سوغات در فرودگاه ها و پایانه های مسافربری بیان کرد: نرخ عرضه کالاهای سوغات در فرودگاه ها و پایانه های مسافر بری باید بر اساس قیمت درج شده بر روی کالا باشد و ارائه اقلام متفاوت از نرخ مصوب شده تخلف محسوب می شود.

صداقت افزود: روند نظارت بر عرضه اقلام سوغات به این صورت است که در ابتدا اگر کالایی قیمت نداشته باشد با مراجعه بازرسین اصناف به فاکتور خرید، کالا قیمت گذاری میشود و چنانچه فاکتور خرید نیز موجود نباشد جنس مورد نظر به کارشناسان اصناف ارجا داده میشود تا بر اساس کمیت و کیفیت نرخ آن مصوب شود.

معاون بازرس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس تاکید کرد: در صورت اثبات عدم کیفیت اقلام سوغات در مراکز خرید، پرونده مربوط به جرم تخلف یا کم فروشی به تعزیرات ارسال می شود.