علیرضا تاجمیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت تاکسیهای بیسیم در اصفهان اظهار داشت: این تاکسیها فعالیت خود را از سال 1370 در اصفهان آغاز کردهاند و در حال حاضر بسیاری از مردم حمل و نقل خود را در درون شهر با استفاده از این تاکسیها انجام میدهند.
وی به فعالیت بانوان اصفهانی در راستای حمل و نقل افراد در سطح شهر اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر 120 نفر از این افراد در بخش تاکسی بیسیم فعالیت میکنند و بانوان اصفهانی از سال 1386 تا کنون حمل و نقل شهروندان را در سطح شهر به عهده دارند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: این قشر از جامعه در تمام مناطق 14گانه اصفهان فعالیت میکنند و با فعالیت بانوان در تاکسی بیسیم امنیت خانوادهها در سطح شهر به میزان بسیاری افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه تمام مردم باید در سطح شهر از آرامش و امنیت کافی برخوردار باشند، اضافه کرد: با راهاندازی تاکسی بیسیم بانوان ارتقای امنیت و آرامش خانوادهها به میزان بسیاری مورد توجه تمام مسئولان قرار گرفته است.
تاجمیر ریاحی به تعداد تاکسیهای بیسیم فعال در اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در سطح مناطق 14گانه شهرستان اصفهان 420 دستگاه تاکسی بیسیم وجود دارد و اصفهانیها با شماره تلفن 133 با این مجموعه شهری در ارتباط هستند.
وی با اشاره به فعالیت بانوان و آقایان در بخش تاکسیهای بیسیم تاکید کرد: در حال حاضر 120 نفر از بانوان اصفهانی در این بخش فعالیت میکنند و با راهاندازی تاکسی بیسیم بانوان ضریب امنیت خانوادهها افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: در مناطق 14گانه اصفهان 300 تاکسی بیسیم آقایان وجود دارد و تمام این تاکسیها به دستگاههای تاکسیمتر مجهز هستند.
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