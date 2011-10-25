به گزارش خبرنگار مهر،‌ این نمایش را که در قالب طنز اجرا شده و مورد استقبال گرم تماشاگران اردکانی قرار گرفته است، علی هاتفی کارگردانی کرده است.

در این نمایش که در تالار فرهنگ اردکان به روی صحنه رفته است، محسن فولادی، مهدی گنجعلی، علی هاتفی، حامد دهستانی، فاطمه تاخیری، سعیده قانع، ابوالفضل فتاحی و حمید هاتفی هنرنمایی کرده اند.

نویسندگی نمایش سالهای دور از خانه بر عهده حمیدرضا مستوفی بوده و علی زمانیان کار طراحی صحنه آن را انجام داده است.

همچنین علیرضا عصارزاده عهده دار کار آهنگسازی و نوازندگی این کار طنز بوده و حسن مروتی به عنوان طراح و اجرای نور فعالیت کرده است.

مجید مذکوری، مهین کبیری، نجمه حیدری، بهروز زمانیان و داود فلاح همچنین سعید سعیدی فر به ترتیب کار طراحی پوستر، عکاسی، طراحی لباس، اجرای دکور و تدارکات و افکت را عهده دار بوده اند.

علی هاتفی که متولد 1361 است، تاکنون بیش از 10 نمایش را در اردکان و یزد به روی صحنه برده است.