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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

دبیر پنجمین دوره طرح ملی وبلاگ‌نویسی بوی سیب معرفی شد

مجتبی تونه‌ای مدیر گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف به عنوان دبیر پنجمین دوره مسابقه وبلاگ‌نویسی بوی سیب انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی تونه‌ای با حکم حجت‌الاسلام لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف به عنوان دبیر پنجمین دوره مسابقه وبلاگ‌نویسی بوی سیب منصوب شد.

در حکم او آمده است: اکنون که قافله حسینی در فضای مجازی در منزل پنجم قرار دارد و در طول چهار دوره گذشته طرح ملی وبلاگ‌نویسی بوی سیب به موفقیت‌های بزرگی نایل شده، با توجه به سابقه علمی و قدرت قلمی شما به موجب این حکم به عنوان دبیر پنجمین دوره طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب منصوب می‌شوید.

همراهی با این قافله با هدف ارتقاء سطح علمی و هنری و احساسی آثار ارائه شده و در نهایت ایجاد کانون وبلاگ‌نویسان بوی سیب انتظاری است که در پایان پنجمین حرکت کاروان امید می‌رود.

کد مطلب 1443361

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