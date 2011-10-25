به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی تونه‌ای با حکم حجت‌الاسلام لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف به عنوان دبیر پنجمین دوره مسابقه وبلاگ‌نویسی بوی سیب منصوب شد.

در حکم او آمده است: اکنون که قافله حسینی در فضای مجازی در منزل پنجم قرار دارد و در طول چهار دوره گذشته طرح ملی وبلاگ‌نویسی بوی سیب به موفقیت‌های بزرگی نایل شده، با توجه به سابقه علمی و قدرت قلمی شما به موجب این حکم به عنوان دبیر پنجمین دوره طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب منصوب می‌شوید.

همراهی با این قافله با هدف ارتقاء سطح علمی و هنری و احساسی آثار ارائه شده و در نهایت ایجاد کانون وبلاگ‌نویسان بوی سیب انتظاری است که در پایان پنجمین حرکت کاروان امید می‌رود.