نشنال جئوگرافي استفاده از نام مجعول خليج عربي را لغو كرد/خليج فارس هميشه فارس ماند

به گزارش خبرگزاري مهر، در پي اعتراضات از سوي منابع دولتي و غير دولتي ايران مبني بر به كار گيري نام مجعول خليج عربي براي خليج فارس، موسسه نشنال جئوگرافيك در بيانيه اي كه بر روي سايت اينترنتي خود ثبت كرده، آورده است: مرجع ذيل خليج عربي در نقشه هاي نشنال جئوگرافي به اين شكل اصلاح شده است: از لحاظ تاريخي و عموما به خليج فارس شناخته مي شود. اين بخش از آب از سوي برخي، خليج عربي ناميده مي شود.

به نوشته سايت اينترنتي نشنال جئوگرافيك در ادامه درباره اصلاحات انجام شده بر روي نقشه هاي اين موسسه آورده است : برداشتن عناوين جزاير ابوموسي و تنب كه هنوز ميان ايران و امارات مورد بحث و گفتگو است، به كار بردن نام كيش براي جزيره اي كه در ايران به اين نام معروف است و نام مدرن اين جزيره محسوب مي شود و علامت يك فرودگاه بين المللي روي اين جزيره اضافه شده است. همچنين نام شيخ شعيب به عنوان نام دوم جزيره لاوان نيز حذف گرديده است.

گفتني است سايت اينترنتي نشنال جئوگرافي همچنين در ادامه پاسخ به اعتراضات ايران براي اشتباه فاحش صورت گرفته پيشين درباره خليج فارس لينكي را بر روي اين سايت قرار داده است كه مربوط به ريشه تاريخي خليج فارس مي باشد.

همچنين برخي از موسسات بين المللي ديگر نيز در تقليدي كوركورانه از موسسه نشنال جئوگرافي خليج هميشه فارس را در نقشه هاي خود خليج عربي ناميدند. مردم ايران و سازمان هاي ايراني به اين موسسات نيز اعتراضاتي داشتند كه اعتراض خبرگزاري مهر به موسسه ريدرز دايجست نيز يكي از اين موارد مي باشد.

چندي پيش در پي اعتراض كتبي "مهر" به موسسه جهاني ريدرز دايجست پيرامون استفاده از نام مجعول خليج عربي ، رييس اين موسسه ضمن تقدير از حساسيت خبرگزاري مهر دراين باره ، بر پيگيري موضوع در اسرع وقت تاكيد كرد.