سفر رهبر به کرمانشاه برکت مادی و معنوی خواهد داشت

الله مراد زرینی با اشاره برکات معنوی و مادی سفر رهبر به استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اکنون که فرصتی دست داد تا از حضور شخصیت گرانقدری چون رهبر معظم انقلاب میهمان نوازی کنیم، امیدواریم که به بهترین و شایسته ترین نحو بهره گرفته باشیم.

این قهرمان نامی کشتی استان به دیدار سال ها پیش خود با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: من سال‌های پیش که از مسابقات آسیایی برمی گشتم و قهرمان آسیا شده بودم، توفیق زیارت ایشان را در زمانی که رئیس جمهور بودند، پیدا کردم که این توفیق آن روزها برای من موجب سعادت و خرسندی شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه برجسته ترین خصلت مردم کرمانشاه، میهمان نوازی است،‌ گفت:‌ ما کرمانشاهی ها از قدیم الایام به صفت میهمان نوازی شهره بوده ایم و نزدیکی کرمانشاه به اماکن متبرکه عراق موجب می‌شد تا این خصلت جنبه عینی پیدا کند.

الله مراد زرینی سابقه 9 سال عضویت در تیم ملی کشتی بزرگسالان کشور را دارد و از بزرگان ورزش کشتی ایران به شمار می آید که به قول خود تا به امروز هزینه های زیادی برای این موفقیت داده است.

وی همچنین قهرمان کشتی آسیا را در پرونده خود دارد. در طول زندگی ورزشی اش موفقیت هایی چون برتری در مسابقات کشتی آسیا، ارتش های جهان و جام بین المللی "مدوید" و "تختی" را به ثبت رسانده است.

