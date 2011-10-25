به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس یکی از ساکنان مجتمع مسکونی با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 55 را به محل حادثه در بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان باهنر اعزام کرد.

آتش نشانان درمدت زمان کوتاهی موفق شدند این مار یک متری را در آشپزخانه منزل مسکونی شکار کنند و به نگرانی ساکنان پایان دهند.

شهرام کریمی نصر فرمانده آتش نشانان در این باره گفت: آتش نشانان بلافاصله با ابزار ویژه مارگیری این جانور را که در گوشه آشپزخانه پنهان شده بود پیدا کنند و با شکار آن به ترس و نگرانی ساکنان منزل مسکونی پایان دهند.