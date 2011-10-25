دولت 49 درصد برای راه اندازی شهرک سنگ نهبندان سرمایه گذاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع مردم شهرستان نهبندان اظهار داشت: کسی که از خدا دل برید امنیت، آرامش و عشق را تجربه خواهند کرد برای همین است که برای بدست آوردن امنیت حساب های بانکی خود را بالا می برند و سلاح های مختلف می سازند.

رئیس جمهور بیان کرد: ورود آمریکا به افغانستان و عراق برای بدست آوردن اطمینان خاطر است.

وی تصریح کرد: بدست آوردن اطمینان خاطر و عشق جز مجاهدت در راه خدا انجام نخواهد شد.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه حرکت کشورهای استکباری به بن بست رسیده است، افزود: این کشورها سروصدا زیاد دارند و حرف زیاد می زنند زیرا توان ندارند.

رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران هر روز عزیزتر و بزرگتر می شود، بیان داشت: این کشور ها نمی توانند عزت ایران را پنهان کنند و خجالت می کشند لذا ایران را متهم کنند.

رییس قوه مجریه با اشاره به اینکه ملت ایران تمام توان خود را برای رسیدن به قله های پیشرفت به کار گرفته است، گفت: ایمان به خدا و مجاهدت در راه خدا برای رسیدن به قله های پیروزی ضروری است.

وی تاکید کرد: امروز مهمترین موضوع کشور سازندگی جای جای ملت ایران است و این سازندگی باید بر پایه عدالت باشد.

به گفته وی اگر سازندگی بر پایه عدالت نباشد کارها انجام می شود اما عده قلیلی از آن بهره می برند و اکثریت بی نصیب خواهند ماند.

احمدی نژاد عنوان کرد: باید با سازندگی بر پایه عدالت حرکت کنیم و رهبری نیز به درستی امسال را به نام جهاد اقتصادی نامگذاری کردند زیرا این سازندگی نیازمند روحیه جهادی و مجاهدت در راه خداست.

وی با بیان اینکه در سه سفر قبلی به خراسان جنوبی 203 پروژه برای شهرستان نهبندان تصویب شده است، گفت: از این تعداد 107 مصوبه انجام و 76 مورد در دست اقدام و 20 مورد نیز اجرایی نشده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: در جلسه هیئت دولت بخاطر موانع 20 مصوبه اجرایی نشده اما بررسی و سعی می شود تمامی 203 پروژه این شهرستان عملیاتی شود.

وی به دو بانده کردن جاده نهبندان- بیرجند اشاره کرد و گفت: این پروژه روند کندی را طی می کند که بودجه بیشتری برای آن اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه راه آهن چابهار شروع شده است، افزود: در بودجه سال آینده ردیفی پیش بینی می شود که این پروژه از خراسان جنوبی نیز آغاز شود.

احمدی نژاد از آغاز عملیات گازرسانی به نهبندان خبر داد و گفت: برای اشتغال 600 جوان نهبندانی تسهیلات ارائه می شود.

وی درخصوص ایجاد شهرک سنگ نهبندان گفت: بر اساس قانون اصل 44 دولت نمی تواند به طور کامل در این پروژه سرمایه گذاری کند اما دولت 49 درصد برای اجرای این پروژه به نهبندان کمک می کند.

رییس جمهور با اشاره به بازارچه دوکوهانه نهبندان عنوان کرد: اختیارات دولت را به استاندار می دهیم تا هر مقدار مبادله با استاندار انجام دهند مصوبه دولت شود.