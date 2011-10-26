توضیحات شرکت برق منطقه ای باختر پیرامون یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در مطلب ارسالی از سوی این شرکت آمده است: احتراما همانطور که در سایت خبری آن خبرگزاری محترم در روز یکشنبه مورخ 90/8/1 گزارشی با عنوان "پروژه میلیاردی از سد دکلهای برق گذشت/ نجات هشت بهشت از برق گرفتگی" درج گردیده است. لذا مقتضی است دستور فرمایند جوابیه این شرکت را به شرح ذیل در همان سایت خبری درج نمایند.

برای شرکت برق منطقه ای باختر اجرای عملیات جابجایی دکل ها با توجه به عدم ایجاد خاموشی در سطح شهرستان بروجرد و حفظ پایداری شبکه برق آن شهرستان از اولویت بیشتری برخوردار می باشد و تشخیص و اجرای تصمیماتی که متضمن مورد فوق الذکر باشد در حیطه اختیارات و مسئولیتهای برق باختر است.

توجه شرکت برق منطقه ای باختر به زیرزمینی اجرا شدن مسیر انتقال برق و حفظ مبلمان شهری جابجایی پروژه نیز علیرغم افزایش چندین برابری هزینه ها از اولویتهای بعدی است.

اجرای هر پروژه(ولو هشت بهشت) که باعث ضربه به دو موضوع فوق الذکر یعنی اختلال در تامین برق مشترکین و از بین رفتن مبلمان شهری گردد، قطعا مطلوب مردم شریف و برنامه ریزان محترم در شهرداری بروجرد نخواهد بود.

شایسته است که اصحاب رسانه نیز با لحاظ موارد فوق الذکر اظهار نظر فرمایند.

توضیحات مهر

هر چند که مباحث ذکر شده در جوابیه ارسالی از سوی شرکت برق منطقه ای باختر در گزارش خبرگزاری مهر مورد نقض و یا حتی نقد قرار نگرفته ولی این خبرگزاری در راستای قانون مطبوعات نسبت به درج این توضیحات اقدام کرده است.

از سوی دیگر، اجرای پروژه هشت بهشت در شهرستان بروجرد و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان به عنوان یکی از مطالبات به حق مردم به نظر نمی رسد مغایرتی با منافع عمومی داشته باشد چرا که به واقع با توجه به سیاستهای کلی نظام که تبلور آن در اصل 44 قانون اساسی نمود پیدا کرده است باید همه دستگاهها در راستای تسهیل شرایط حضور سرمایه گذاران در استان کمتر توسعه یافته ای مانند لرستان همکاری داشته باشند.

همچنین به نظر می رسد صرف یکسال زمان برای تامین آنچه در جوابیه ارسالی از سوی شرکت برق منطقه ای باختر زیرزمینی اجرا شدن مسیر انتقال برق و حفظ مبلمان شهری و همچنین حفظ پایداری شبکه برق عنوان شده زمان زیادی محسوب می شود که به طور قطع فرصت سوزی یکساله در اجرای پروژه های زیرساختی در بروجرد نیز مطلوب مردم شریف و برنامه ریزان محترم در شهرداری بروجرد نخواهد بود.