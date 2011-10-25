به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون سراسری دکترای تخصصی سال 90 همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیش از 398 نفر داوطلب در پنج آبان ماه سال جاری در ساعت هشت و 30 دقیقه صبح در دانشکده پزشکی برگزار میشود.

در این آزمون داوطلبان در 42 رشته از قبیل آمار زیستی، آموزش بهداشت، اخلاق پزشکی، اقتصاد سلامت و به مدت 150 دقیقه به رقابت می پردازند.

ارائه خدمات پیش بیمارستانی به دو هزار و 370 بیمار ومصدوم



مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گفت: تکنسینهای این مرکز در هفته گذشته با حضور بر بالین دو هزار و 370 بیمار و مصدوم، به آنان خدمات پیش بیمارستانی ارائه کردند.

وی گفت: کارشناسان اورژانس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در هفته گذشته با حضور بر بالین 444 بیمار و مصدوم به صورت سرپایی به آنان خدمات رسانی کرده و در یک هزار و 656 مورد دیگر، حادثه دیدگان را ضمن انجام اقدامات پیش بیمارستانی با آمبولانسهای 115 به بیمارستان منتقل کردند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بیان داشت: در این مدت 240 بیمار با ناراحتیهای قلبی، 72 تن با بیماریهای تنفسی، 85بیمار با مسمومیتهای دارویی و غذایی از خدمات این مرکز بهره مند شدند.

وی گفت: کارشناسان اورژانس از دو هزار و 370 ماموریت انجام شده خود در 864 مورد به محل حوادث رانندگی اعزام شده و در 789 تصادف شهری و 75 سانحه رانندگی در حوزه جادهای به حادثه دیدگان خدمات رسانی کردند.

جایگاه مربیان بهداشت مدارس در پیشگیری از مسمومیتها تبیین شد



معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری اداره آموزش و پرورش استان به منظور فرارسیدن هفته پیشگیری از مسمومیتها(7-1 آبان ماه)، اقدام به برگزاری همایش تبیین جایگاه مربیان بهداشت مدارس در پیشگیری از مسمومیتها و مصرف منطقی دارو کرده است.

وی ادامه داد: در این همایش درباره مباحثی از قبیل نقش مربیان بهداشت مدارس در پیشگیری از مسمومیت و ارتقای فرهنگ مصرف دارو، مسمومیتهای شایع و راههای پیشگیری از آن و مصرف منطقی دارو سخنانی ایراد شد.

وی گفت: با توجه به رابطه عمیق، صمیمی و نزدیک معلمان با دانش آموزان، معلمان میتوانند نقش بسزایی در ارتقای سلامتی، فرهنگ مصرف منطقی دارو و آگاهسازی دانش آموزان در مورد بروز انواع مسمومیتها داشته باشند.