مسائل آتلانتيك وفرا آتلانتيك كانون مناقشات اروپا وآمريكا براي آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي c.moreover- كارشناسان و تحليگران بر اين عقيده هستند كه روابط اروپا و آمريكا به عنوان دو همپيمان آتلانتيكي كه بيشترين منافع مشترك را با هم دارند در سال جديد بهبود يابد.

اين درحاليست كه نظر سنجي ها نشان مي داد اروپا در هنگام مبارزات انتخاباتي بوش و جان كري نامزد حزب دموكرات براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2004 ، تمايل بيشتري به انتخاب كري داشت و وي را به بوش ترجيح مي داد.

حال گرچه به نظرمي رسيد كانداليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريكا از تنبيه يكي از اعضاء اصلي اروپا يعني فرانسه و يكي از مخالفين جنگ آمريكا درعراق خبر داده باشد ليكن شواهد نشان مي دهد كه اروپا سعي دارد روابط خود را با آمريكا گسترش داده و به همكاري خود با آن كشور ادامه دهد.

جان ميكلت ويت (JOHN MICKLETHWAIT) و آدريان وولدريج (ADRIAN WOOLDRIDGE ) دو تن ازتحليلگران مسائل بين المللي درتحليل خود تحت عنوان"علائمي تازه براي آمادگي اروپا براي همكاري با بوش" مي نويسند، گرچه نئو محافظه كاران در دولت بوش ديپلماسي اروپا را رد مي كنند و با ديدي ماكياوليستي سعي دارند نزديكي با همه را كنار بگذارند اما دلايلي از سوي دو طرف وجود دارد كه نشان مي دهد هر دو در صدد بهبود روابط هستند.

از چشم انداز اروپائي سه دليل وجود دارد كه آنها در صدد بهبود روابط با بوش هستند.

يكي از اين دلايل مرگ عرفات است:هيچ مساله اي اختلاف بر انگيز تر از مناقشه اسرائيلي و فلسطيني بين آمريكا و اروپا نيست. در چند سال اخير اروپائيها بوش را به خاطر عدم اعمال فشار كافي به اسرائيل براي خروج از سرزمينهاي اشغالي و رد همكاري با عرفات مورد انتقاد قرار داده اند اما از زمان مرگ عرفات اروپا و آمريكا توانستند به زمينه هاي مشتركي دست يابند كه عبارتند از: حمايت ازعقب نشيني آريل شارون نخست وزير اسرائيل ازغزه، فشاربراي صدوراجازه به فلسطينيان براي برگزاري انتخابات و حمايت پنهاني از محمود عباس براي احراز پست رهبري تشكيلات خودگردان.

دومين دليل افزايش نگراني اروپا در خصوص رشد تروريسم اسلامي است كه برخي از محافل به عنوان نمونه از قتل "تئو ون گوگ" يك فيلم سازجنجالي هلندي كه به اعتراف منابع اروپايي دست به تحريك مسلمانان زده ، اشاره كردند.

سومين دليل تهديد نقش گيري موثر مسكو در روابط اروپا وآمريكا است همكاري اروپا با بوش كه به اعتقاد صاحب نظران باظهور مجدد و البته در شكل معتدل ادامه خواهد يافت ، يادآوراتحاد اروپا و آمريكا در دوران جنگ سرد مي باشد كه نيم قرن ادامه داشته است و اين تهديد در حال حاضراز سوي روسيه مي باشد و نمونه آن انتخابات اوكراين است و همچنين بسياري از اروپائيها و سرمايه گذاران اروپائي با ورشكستگي شركت يوكاس كه عامل آن را دولت روسيه مي دانند دچار رعب و وحشت شده اند.

اين دوكارشناس درادامه تحليل خود مي نويسند كه اگر اين دلايل باعث شد تا اروپائيها مجبوربه حركت به سوي آمريكا شوند مسائلي هم ازطرف آمريكا وجود دارد كه آن كشور را به سوي همكاري با اروپا سوق مي دهد كه از جمله اين مسائل؛ رويدادهاي ايران و عراق بود.

درخواست آمريكا از اتحاديه اروپا براي گفتگوبا ايران براي تشويق آن كشور در جهت دست كشيدن از تعقيب برنامه هاي هسته اي خود يكي ازدلايلي بود كه آمريكا را به همكاري با اتحاديه اروپا سوق داد.

همچنين در ادامه اين مقاله يكي ديگر از عواملي كه اين دو همپيمان ديرينه را بعد از گذشت چند ماه سردي روابط به هم نزديك مي كند و اين مساله از مسائل مهم رودرروي آمريكا تلقي مي شود باتلاق عراق است و اين مساله باعث شده است تا آمريكا با وجود اختلافات بسيار با اروپا مجدداً اين شريك سابق را به ياري بطلبد.