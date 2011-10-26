به گزارش خبرنگار مهر، این امر نشان از آن دارد که تئاتر پرمحتوا با سوژه های جدید، همیشه مخاطبان خود را جذب می کند و تئاتر "سالهای دور از خانه" نیز از جمله این تئاترها بوده است.

علی هاتفی که از سال 1371 به بازیگری و کارگردانی تئاتر در اردکان مشغول است، این کار را به عنوان اثری ماندگار از خود بر جای گذاشت.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تئاتری خود در این شهرستان گفت: کار خود را از 10 سالگی و از ابتدای دهه 70 با نمایش "مسابقه هفته" آغاز کردم و پس از آغاز فعالیت حرفه ای در این حوزه، نمایش های زیادی را بازی و کارگردانی کرده ام.

این کارگردان تئاتر اظهار داشت: رویای سینما، از خواستگاری، خواب نما،شهرآشوب و داستان پیرمرد از جمله کارهایی بوده که از سال 81 تا 87 نوشته و کارگردانی کرده ام.

کارگردان نمایش طلاق و تلاقی درباره مشکلات حوزه نمایش در شهرستان اردکان گفت: با این که گروه طنزآوران دارای پروانه فعالیت رسمی از وزارت ارشاد است اما هنوز مسئولان به این باور نرسیده اند که تئاتر نیازمند حمایت آنهاست.

بازیگر نمایش شنبه های رفتن عدم اعطای مجوز اجرای بیش از پنج شب به کارهای نمایشی در اردکان را از مهمترین مشکلات این حوزه دانست و افزود: اگر مسئولان حداقل مجوز اجرای یک ماهه برای نمایش ها از جمله سال های دور از خانه را صادر می کردند نه تنها می توانستیم حق الزحمه بازیگران و عوامل را پرداخت کنیم که به بهره وری اقتصادی نیز می رسیدیم.

این نویسنده و کارگردان نمایش با بیان اینکه دو برابر ظرفیت 350 نفره تالار فرهنگ متقاضی تماشای این کار بوده اند، عنوان کرد: بنده پس از اجرای کار قبلی خود تنها توانستم به هرکدام از بازیگران مبلغ 150 هزار ریال پرداخت کنم که در مقابل سه ماه زحمت شبانه روزی آنان صفر در حساب است.

مدیر صحنه نمایش اولین گناه اضافه کرد: در یک ساله اخیر دو کار به روی صحنه برده ام که بارها مورد بازبینی قرار گرفته و برای هر کدام بیش از 30 اصلاحیه ردیف شده است.

وی از عدم حضور مسئولان در سالنهای اجرای نمایش گله کرد و گفت: به جز دو نفر از مسئولان شهرستان هیچ کدام حتی یک شب برای تماشای یکی از کارهای اجرا شده در اردکان قدم رنجه نکرده اند.

هاتفی اعمال ممیزی های سلیقه ای و کاذب را از عواملی دانست که به کاهش کیفیت نمایش ها در اردکان انجامیده است و ادامه داد: ما حتی برای نامگذاری کارهایمان هم اختیاری از خود نداریم و باید گوش به فرمان مسئولان باشیم.

کارگردان نمایش سالهای دور از خانه یادآور شد: در سالهای گذشته تنها مشکل تئاتری های اردکان فقدان سالن استاندارد بود اما اکنون با رفع این مشکل سال به سال مشکلات عدیده ای اضافه شده است و عرصه را برما تنگ تر کرده است.