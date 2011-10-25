پایان دوره قذافیسم و دورنمای مبهم لیبی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی درباره لیبی آورده است : مردم لیبی جشن آزادی گرفتند و صفحه سیاه دیگری از تاریخ لیبی کنار زده شد، اما پایان دوره قذافیسم نویده دهنده دوران خوشی برای لیبی نیست و احتمال درگیری های فراوان وجود دارد.

این پایگاه می افزاید: اعدام سرهنگ قذافی و هوادارانش و کشیدن قذافی بر روی زمین در خیابانهای مصراته و روا داشتن انواع اهانتها به زنده و مرده معمر قذافی تصویر ناشایستی از رژیم جدید لیبی که خواستار برپایی نظامی دموکراتیک است به جهانیان ارائه کرد.

پایگاه فوق نوشت : ما نمی خواهیم پیش داوری کنیم و تصویر بدی از لیبی آینده ارائه کنیم، اما تذکر برخی موارد بی مناسبت نیست : انتخاب بنغازی به جای طرابلس برای مراسم جشن نشانه این است که منطقه گرایی در لیبی حاکم است به ویژه اینکه اکثر حاکمان جدید از منطقه شرقی لیبی هستند.

دوم اینکه لیبی در خلاء شدید سیاسی به سر می برد، زیرا مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی اعلام کرده است که سمت خود را ترک می کند و محمود جبریل نخست وزیر نیز با غیبت خود در مراسم جشن آزادی عملا خود را کنار کشیده است و افراد خاصی برای پر کردن این خلاء وجود ندارند.

سوم اینکه روح انتقام جویی بر حاکمان جدید و شبه نظامیان وابسته به آنها حاکم است که اعدام سرهنگ قذافی و اعدام شمار زیادی از طرفداران وی در سرت به صورت دست بسته در حالی که بسیاری از آنها زخمی بودند گواه این مدعاست.

چهارم اینکه جنگ قدرت میان اسلام گرایان و لیبرالهای سکولار به موازات درگیریهای منطقه ای ادامه دارد که این موضوع لیبی را به سوی سرنوشت مبهمی هدایت می کند.

پنجم اینکه ظهور سریع و کوتاه مدت سیف الاسلام قذافی، ابهامات درباره مخفی شدن و تهدیدهای وی علیه نظام جدید همگی نشانه آن است که وی با پول نقد و طلایی که در اختیار دارد می تواند لیبی را نا امن کند.

این پایگاه می افزاید: مردم لیبی حق دارند که به خاطر سرنگونی رژیم دیکتاتور جشن بگیرند و شادی کنند، اما جشن آزادی معنا ندارد، زیرا مگر لیبی مستعمره یک کشور خارجی است که آزاد شده باشد وانگهی اگر بنا باشد شیوه رژیم سابق ادامه پیدا کند چه ضرورتی به انقلاب بود.