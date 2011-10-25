فعالان حوزه اطلاع رسانی فارس به نمایشگاه مطبوعات اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: پنجم آبان ماه امسال 37نفر از فعالان حوزه اطلاع رسانی و مطبوعات این استان برای بازدید از جشنواره مطبوعات خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی به تهران اعزام می شوند.
احمد رضا نداف افزود: مطبوعات استان با دو غرفه در هجدهمین جشنواره مطبوعات کشور حضور فعال خواهند داشت.
وی اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز به عنوان نماینده این استان در این نمایشگاه حضور دارد و دستاوردهای خبری استان را به بهترین نحو به نمایش می گذارد.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: فعالان مطبوعات و اطلاع رسانی استان برای حضور دراین جشنواره توسط خانه مطبوعات استان فارس و از میان دفاتر روزنامه، هفته نامه ها، ماهنامه ها، خبرگزاریها و سرپرستی روزنامه های سراسری انتخاب شدند.
وی آشنایی هرچه بیشتر خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه استان فارس را از اهداف این سفر اعلام و گفت: خبرنگاران با حضور در این جشنواره می تواند با دستاورد های خبری و مطبوعاتی سایر استانها آشنا شودند.
هجدهمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی از امروز سهشنبه تا روز دهم آبان ماه از ساعت 9 تا 20 در مصلای امام خمینی(ره) پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
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