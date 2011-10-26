سناریوی تخیلی علیه ایران ادامه پروژه دخالت در سوریه است

مرتضی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعترافات اخیر متهم سناریو تخیلی ترور سفیر عربستان در امریکا گفت: از ابتدا مشخص بود که سناریوی طراحی شده از سوی آمریکا برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران بود و همه از جمله کارشناسان خود آمریکا و اروپا نیز به این نتیجه رسیده بودند که این سناریو بسیار ناشیانه طراحی شده است.

وی افزود: برای کارشناسان غربی چنین اتهامی علیه ایران به هیچ وجه قابل قبول نبود زیرا این موضوع اساساً با مبانی اعتقادی ما و کشورهای اسلامی هم خوانی ندارد.

سفیر سابق ایران در عمان با اشاره به پاسخ مسئولان ایرانی به این اتهام گفت : این سناریو اقدامی برای فرار به جلو تلقی می شود زیرا خود طراحان این سناریو حامیان اصلی تروریست ها و بالاخص تروریسم دولتی هستند.

وی با اشار ه به اعترافات متهم این پرونده گفت: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری تیر آنها یک بار دیگر به سنگ برخورد خواهد کرد و مصداق عینی این گفته نیز اعترافات فرد متهم به ترور سفیر عربستان است.

رحیمی در خصوص ارتباط طراحی این سناریو با وقایع سوریه نیز گفت: مجموعه اتفاقاتی که پیرامون جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گیری است علی الخصوص در کشورهای عربی به طور مسلم انعکاس بخشی از پیامی است که جمهوری اسلامی ایران به ملتهای عرب مبنی بر استقلال خواهی و عزت طلبی داشته است.

وی ادامه داد: این موضوع برخی از کشورها از جمله آمریکا را نگران کرده است و در همین چارچوب سناریوی سوریه نیز مطرح است که ما شاهد دخالت های روشن هم آمریکا و هم پیمانانش در این کشور هستیم.

مرتضی رحیمی با اعلام این که آنها در پی شکستن خط مقدم جبهه مقاومت یعنی سوریه هستند تا روند اقتدار ایران در منطقه را سد کنند، گفت: امریکا به دلیل ناکارآمدی سیاست‌هایش در قبال سوریه سناریو تخیلی ترور سفیر عربستان را طراحی کرد و این سناریو ادامه پروژه دخالت در سوریه به شمار می رود.