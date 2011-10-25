رشد 58 درصدی ترانزیت کالاهای تجاری در بنادر مازندران

سید نبی سیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حجم مبادلات تجاری و نفتی استان در این مدت به 421 هزار و 636 تن رسید.

وی اظهار داشت: این میزان مبادلات تجاری توسط 181 فروند کشتی تجاری و نفتی انجام شده است.

سیدپورعنوان کرد: عمده کالاهای وارداتی به بندرنوشهر شامل چوب و تخته، آهن آلات، کاغذ و مقوا، مواد شیمیایی و نفتی بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران بیان داشت: کالاهای صادراتی شامل محصولات سوپرمارکتی، خشکبار، دامی و گیاهی بوده است.

مازندران دارای سه بندر نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار است.