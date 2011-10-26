سهیل جهان بیگلری در این باره به خبرنگار مهر گفت: در راستای توجه به به بخش ادبیات در حوزه هنری در نظر داریم مجموعه تلویزیونی را با اقتباس از کتاب پرفروش "دا" به کارگردانی همایون اسعدیان بسازیم.

وی افزود: این کتاب مورد توجه مردم قرار گرفته و از آن استقبال بسیاری شده است. با توجه به این موضوع با منوچهر محمدی به عنوان تهیه‌کننده وارد مذاکره شده‌ایم، زیرا ایشان تهیه‌کننده حرفه‌ای سینما هستند و می‌توانند به عنوان یک مدیرفرهنگی در کنار گروه باشند.

مدیرعامل توسعه سینمایی حوزه هنری ادامه داد: فیلمنامه این مجموعه از سوی محمدرضا گوهری به نگارش در می‌آید. این سریال پروژه سنگینی محسوب می‌شود که پیش تولید طولانی هم خواهد داشت. فاز ابتدای این مجموعه آغاز شده است و به زودی نشست مطبوعاتی را در این باره برگزار می‌کنیم.

پیش از این همایون اسعدیان و منوچهر محمدی در فیلم سینمایی "طلا و مس" با یکدیگر همکاری داشتند.