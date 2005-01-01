محمدرضا شريف مسوول كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: براي كنترل دوپينگ دررقابتهاي ليگ برترستاد ملي مبارزه با دوپينگ كه زيرنظرسازمان تربيت بدني فعال است برنامه ريزميكند و كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون دراين زمينه دخالتي ندارد.
وي ادامه داد: اتفاقاتي كه دراصفهان روي داده بيشترمربوط به كميته انضباطي فدراسيون مي شود، اما اگرازما نيزدرخصوص مسايل تخصصي دوپينگ نظرخواسته شود حتما كمك خواهيم كرد.
مسوول كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال در گفتگو با " مهر":
اتفاقات پيش آمده دراصفهان به ما مربوط نمي شود
هنوز گزارش ناظر بازي استقلال و سپاهان و مسايلي كه مربوط به ما مي شود دراختيارمان قرار نگرفته تا بتوانيم دراين خصوص اظهارنظر كنيم.
محمدرضا شريف مسوول كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: براي كنترل دوپينگ دررقابتهاي ليگ برترستاد ملي مبارزه با دوپينگ كه زيرنظرسازمان تربيت بدني فعال است برنامه ريزميكند و كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون دراين زمينه دخالتي ندارد.
کد مطلب 144342
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