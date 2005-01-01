اتفاقات پيش آمده دراصفهان به ما مربوط نمي شود

محمدرضا شريف مسوول كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: براي كنترل دوپينگ دررقابتهاي ليگ برترستاد ملي مبارزه با دوپينگ كه زيرنظرسازمان تربيت بدني فعال است برنامه ريزميكند و كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون دراين زمينه دخالتي ندارد.

وي ادامه داد: اتفاقاتي كه دراصفهان روي داده بيشترمربوط به كميته انضباطي فدراسيون مي شود، اما اگرازما نيزدرخصوص مسايل تخصصي دوپينگ نظرخواسته شود حتما كمك خواهيم كرد.