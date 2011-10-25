ناتو به دنبال تقسیم منابع و ثروت لیبی است/ واکنش به کشته شدن قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،محمود احمدی نژاد در چهارمین سفر استانی هیات دولت به استان خراسان جنوبی، در اجتماع باشکوه مردم بیرجند، مشکلات جامعه بشری را ناشی از حاکمیت اندیشه های غیر الهی و انسان های غیر مومن، ناصالح و خودخواه بر مراکز اصلی جهانی دانست و گفت: در طول تاریخ همواره فساد، ظلم، تبعیض و تحقیر و نگه داشتن ملت ها در فقر و عقب ماندگی، ناشی از حاکمیت حاکمان ناصالح، خودخواه و طاغوت های فاصله گرفته از اندیشه های الهی و راه انبیاء بر ملت ها بوده است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هیچ جنگ، کشتار، فساد گسترده و ظلم ماندگاری در تاریخ وجود ندارد، مگر اینکه به واسطه اندیشه های ناصالح و عمل قدرتمندان فاسد و خودخواه به وجود آمده باشد.

احمدی نژاد گفت: سلطه گران یک دوره طولانی، برده داری و استعمار را تحمیل کردند اما ملت ها با حرکت های آزادی بخش خود در مقابل سلطه گران موفق شدند در مقاطع کوتاهی به طور نسبی و در گوشه و کنار جهان طعم آزادی و عزت را بچشند، اما طاغوت ها و خودخواهان از ادامه اقدامات زشت خود دست برنداشته و این بار با تغییر چهره و پنهان شدن در پشت نهادها و سازمان های بین المللی که اسامی زیبا و انسانی دارند، می خواهند همان اعمال استعماری خود را تکرار کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه قدرت های سلطه گر حدود 100 سال قبل با زمینه چینی و اقدامات نظامی، خاورمیانه و شمال آفریقا را به بهانه های مختلف از جمله مقابله با حکومت عثمانی و برخی ادعاهای واهی به اشغال خود درآوردند، خاطرنشان کرد: در این دوره دولت انگلیس و برخی همپیمانان آن مهمترین منطقه جهان به لحاظ انرژی و استعدادهای طبیعی را تصرف کرده و زیر سلطه حاکمیت نظامی حکومت های وابسته به خود درآورند و انسان های قدرت طلب کوچک اما با ادعاهای بزرگ را بر ملت های مظلوم منطقه حاکم کردند تا اینکه آرام آرام ملت ها به حرکت درآمده و انقلاب هایی در برخی کشورهای منطقه از جمله ایران به وقوع پیوست.

احمدی نژاد تصریح کرد: حرکت عظیم ایران به رهبری مردی الهی و آسمانی همه معادلات حاکم بر جهان را درهم شکست و نقشه قدرت طلبان را برای سلطه بر منطقه نقش برآب کرد و به واسطه انقلاب اسلامی بزرگ ایران بیداری در بین ملت ها آغاز و حرکت ملت ها علیه مستکبران اوج گرفت.

رئیس جمهور گفت: مستکبران و در راس آن دولت متجاوز آمریکا، زمانی که فهمیدند منفورترین دولت ها و حاکمان در بین ملت های منطقه هستند و حرکت و اراده ملت ها علیه دولت آمریکا، متحدین آمریکا، رژیم صهیونیستی و اشغالگری در حال شکل گیری است، تصمیم گرفتند با تغییر چهره و شعارهای جدید خود را در کنار ملت ها قرار داده تا بار دیگر بر‌ آنان مسط شوند.

احمدی نژاد در ادامه به وضعیت لیبی اشاره کرد و با بیان اینکه ملت لیبی در مبارزه با استعمار سابقه طولانی دارد، اظهار داشت: ملت ریشه دار و مومن لیبی برای عدالت، آزادی و برپایی ارزش های الهی قیام کردند اما مستکبران به جای کمک بی منت به مردم با سوء استفاده از شورای امنیت فرصت را در اختیار گرفته و به بهانه کمک به مردم این کشور، ارتش ناتو را وارد عمل کرده و تقریباً تمام لیبی را به ویرانه ای تبدیل کردند.

رئیس جمهور با اشاره به اهداف کشورهای عضو ناتو برای دخالت نظامی در لیبی گفت: تسلط بر لیبی و تلاش برای تحمیل حاکمان غیر الهی و غیر مردمی بر مردم این کشور و نیز چپاول ثروت لیبی به بهانه بازسازی خرابی های ناشی از جنگ را می توان از مهمترین اهداف دخالت نظامی در این کشور دانست.

احمدی نژاد تصریح کرد: قدرت های سلطه گر، ‌قصد دارند مشکلات و بحران اقتصادی خود را با تسلط بر کشورها و ثروت آنها جبران کنند و از همین رو امروز کشورهای عضو ناتو به دنبال تقسیم منابع و ثروت لیبی هستند و این یک خطر بزرگ برای مردم لیبی و ملت های منطقه محسوب می شود.

رئیس جمهور در ادامه خطاب به لشکریان و دولت های عضو ناتو تصریح کرد: امروز دست شما پیش ملت ها باز شده است و همه می دانند که دروغگویان بی شرم و فریبکاری هستید که صرفاً به دنبال منافع مادی و شخصی خود می باشید اما باید بدانید که دوره استعمار به پایان رسیده و دیگر هرگز برنخواهد گشت.

احمدی نژاد اضافه کرد: ناتو و دولت های سلطه گر غربی در بین ملت ها جایگاهی ندارند و رو به اضمحلال هستند و باید یقین بدانند که تکرار اشتباهات گذشته نه تنها آنها را نجات نخواهد داد، بلکه سرعت اضمحلالشان را زیادتر خواهد کرد؛ از این رو به نفع خودشان است که از مسیر ضدانسانی برگردند و اندیشه های خود را اصلاح کرده و مانند سایر ملت ها زندگی کنند.

رئیس جمهور گفت: ملت های منطقه از ظلم، اهانت و دخالت قدرت های زورگو و سلطه گر به ستوه آمده و امروز قیام های آغاز شده در بین ملت ها، علیه سلطه گران و دیکتاتورهای ساخته شده از سوی آنان است.

احمدی نژاد با اشاره به کشته شدن معمر قذافی اظهار داشت: بعضی معتقدند وی را بلافاصله کشتند تا نتواند در جریان محاکمه خود اعتراف کند که به کدامیک از دولت های اروپایی و غربی در جریان انتخاباتشان پول داده و با چه کسانی ارتباط داشته است؛ بدون تردید اگر قرار بود وی محاکمه شود، خیلی از مسائل روشن می شد.

رئیس جمهور در ادامه اظهارات خود خطاب به مردم لیبی و گروه ها و قبایل مختلف این کشور اظهار داشت: مردم عزت آفرین و مومن لیبی از نسل عمر مختار و انقلابیونی هستند که کمر استعمار اروپایی را در لیبی شکستند و آنها را به خاک ذلت نشاندند؛ مردم لیبی باید هوشیار و آگاه باشند که حضور و تسلط بیگانه در کشورشان اجازه پیشرفت و عزت را از آنها سلب خواهد کرد و هر تصمیم و اقدامی که تسلط و نفوذ بیگانه را در لیبی تثبیت کند، حتماً علیه منافع این کشور خواهد بود.

احمدی نژاد با بیان اینکه از مردم لیبی انتظار می رود که در مقابل زیاده خواهان ایستادگی کرده و اجازه ندهند بیگانگان در کشورشان دخالت کنند، خاطرنشان کرد: مبادا بعضی رقابت های کوچک و نقش آفرینی انسان های کوچک فرصت تاریخی عزت و افتخار را از ملت لیبی سلب کند؛ بدون تردید مردم هوشمند و مومن لیبی متحد و یکپارچه در کنار هم خواهند ایستاد و تا آخرین نفر از نیروهای ناتو را با ذلت از کشور خود بیرون خواهند کرد.

رئیس جمهور در ادامه خطاب به ملت های منطقه با بیان اینکه آزادی، عدالت، کرامت و تعیین سرنوشت حق همه ملت هاست، اظهار داشت: دولت ها و ملت ها باید با تفاهم و گفتگو و بدون درگیری مسائل و مشکلات خود را برطرف کرده و در مسیر ساختن و آبادانی کشور خود گام بردارند چرا که بی تردید هرگونه تنش و درگیری به نفع دشمنان خواهد بود.

احمدی نژاد افزود: دولت ها باید به حق آزادی و تعیین سرنوشت ملت ها احترام بگذارند و ملت ها نیز باید به طور دوستانه و مسالمت آمیز و با همدلی مسائل خود را مطرح کرده و در مسیر تحقق آن گام بردارند و اجازه ندهند بیگانگان از مطالبات آنها سوء استفاده کنند، چرا که آمریکا و متحدینش بدنبال آن هستند که از کوچکترین مسائل سوء استفاده کنند.

رئیس جمهور ایستادگی در برابر آمریکا و متحدین آن را معیار مردمی بودن و آزادیخواهی دانست و گفت: نباید اینگونه باشد که کسی در ظاهر و برای ژست های تبلیغاتی مطالبی مطرح کند، اما در پشت صحنه با دشمنان ملت ها تفاهم کرده و راه را برای دخالت آنان فراهم کند؛ البته بیداری ملت ها مانع از آن خواهد شد که آمریکا و متحدینش بتوانند یک بار دیگر بر منطقه مسلط شوند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود سازندگی در کشور را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه امروز ساختن ایران، برپا کردن پرچم توحید و عدالت و بازگشت به راه پیامبر عزیز اسلام (ص) است، اظهار داشت: یک ملت هر چقدر که بزرگ، هوشمند، عالم و توانمند باشد، اما اگر پیشرفته و قدرتمند نباشد در معادلات جهان جایی برای زندگی با عزت و اعمال نظر و مشارکت نخواهد داشت.

احمدی نژاد با بیان اینکه ملتی پیشرفته و ماندگار است که آحاد مردم آن کشور منافع شخصی خود را در راستای منافع ملی تعریف و تنظیم کنند، تصریح کرد: هر حرکت، اقدام و فضاسازی که ذهن و اراده ملت را از ساختن ایران منحرف کند بدون شک از ناحیه دوستداران ایران و ملت ایران نیست.

رئیس جمهور با بیان اینکه ترس اصلی دشمنان از پیشرفت ایران است، اظهار داشت : تحریم و بهانه تراشی های پی در پی قدرت های زورگو و سلطه گر برای این است که ملت ایران را از مسیر پیشرفت بازدارند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه دشمنان با هدف مانع تراشی بر سر راه پیشرفت ملت ایران، این ملت مظلوم و تمدن آفرین را که بزرگترین قربانی تروریسم است، به تروریسم متهم می کنند، این اقدام را بیشرمانه ترین کاری دانست که می توان علیه یک ملت مظلوم و قربانی تروریسم انجام داد و گفت: ترور کار انسانهای ترسو، زبون، منافق، قدرت طلب و تجاوزگر است و ملت ایران نیازی به اینگونه اقدامات ندارد؛ بهانه هایی مانند موضوع هسته ای و تروریسم،‌ تحرکاتی است که بتوانند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند که متاسفانه در داخل کشور نیز عده ای دانسته یا نادانسته در این مسیر با دشمن همراهی می کنند و قصد دارند فضای کشور را از ساختن و همدلی دور کنند.

احمدی نژاد در ادامه رفع مشکل بیکاری را از مهمترین برنامه ها و اقدامات دولت دانست و گفت: دولت در راستای ایجاد 2.5 میلیون شغل برای جوانان و ریشه کن کردن بیکاری از سرزمین مقدس ایران برنامه ریزی کرده و باور دارد که با همراهی مردم این هدف محقق خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به مانع تراشی بدخواهان علیه اقدامات و برنامه های دولت اظهار داشت: بنده و همکارانم در دولت مصمم هستیم در خدمت مردم و در مسیر سازندگی ایران تلاش کنیم و در این مسیر اگر دشمنان و بدخواهان از آسمان، سنگ و گلوله هم ببارند، یک لحظه از مسیر نوکری ملت بزرگ ایران و ساختن ایران دست نخواهیم کشید.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد : ملت ایران نیز در مقابل اقدامات بدخواهان هوشیار است و اگر زمان آن فرا برسد این ملت هر کسی را که بخواهد جلوی پیشرفتش را بگیرد در کمترین زمان از پیش پای خود برخواهد برداشت.

رئیس جمهور گفت: دولت تمام توان خود را برای رفع مشکل بیکاری به صحنه آورده و در کنار مردم تلاش خواهد کرد تا طی چند سال مشکل بیکاری جوانان کشور را از بین ببرد.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه استان خراسان جنوبی استعدادهای فراوانی دارد، بر شکوفا کردن تمامی استعدادهای استان تاکید کرد و گفت: در جریان سه سفر استانی هیات دولت به استان خراسان جنوبی مجموعا 469 مصوبه به تصویب رسیده که از این تعداد 186 مصوبه به اتمام رسیده، 182 مصوبه در حال اجرا و برای اجرای حدود 101 مصوبه که عمدتاً از مصوبات دور سوم سفرها می باشد، اقدامی صورت نگرفته است که در جلسه استانی هیات دولت تمامی مصوبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم برای تقویت روند تکمیل مصوبات در حال اجرا و شروع مصوباتی که در خصوص آنها اقدامی انجام نشده، اتخاذ خواهد شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت به تمامی وعده هایی که به مردم داده متعهد است و تا پای جان تلاش خواهد کرد تمامی469 مصوبه سفرهای استانی به خراسان جنوبی تا پایان دولت دهم اجرایی شود.

احمدی نژاد در ادامه اقدامات دولت برای رفع مشکل آب استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت در تلاش است از طریق پروژه ای مطمئن، آب مورد نیاز مردم استان خراسان جنوبی را از طریق انتقال آب از فرا مرز و نیز انتقال آب در داخل کشور برطرف کند و امیدواریم عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از فرا مرز تا قبل از پایان دولت دهم و پروژه انتقال آب در داخل کشور نیز تا پایان سال جاری به عنوان بزرگترین طرح انتقال آب در کشور آغاز شود.

رئیس جمهور پروژه احداث راه آهن برای استان خراسان جنوبی را از دیگر اقدامات دولت برای مردم این استان برشمرد و گفت: عملیات احداث این پروژه از سمت چابهار شروع شده و در سال آینده دولت تلاش خواهد کرد، عملیات احداث بخشی از آن از سمت بیرجند آغاز شود.

احمدی نژاد احداث مجتمع های پتروشیمی برای خراسان جنوبی را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت مصمم است برای این منظور خط لوله ای از عسلویه تا خراسان رضوی ایجاد کند که مقدمات این پروژه آغاز شده و دولت تلاش خواهد کرد به این پروژه سرعت داده تا سریعتر به بیرجند برسد و مجتمع های پتروشیمی راه اندازی شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اگر بخواهیم در مورد ویژگی های برجسته انسانی و ارزش های متعالی مردم خراسان جنوبی و شهرستان تاریخی بیرجند سخن بگوییم به ساعتها زمان نیاز است اما اگر بخواهیم همه این ویژگی ها را در دو کلمه خلاصه کنیم باید بگوییم مردم این دیار اولا نماد ایمان، توکل به خدا، اخلاص و اندیشه الهی هستند و ثانیاً نماد اخلاق و پایبند به اصول و ارزش های اخلاقی، الهی و انسانی هستند.

رئیس جمهور مردم خراسان جنوبی به ویژه اهالی شهرستان بیرجند را پرکار، قانع، سخت کوش، باصفا و با صداقت توصیف کرد و افزود: فرزندان این دیار همواره برای ملت ایران و در راه تعالی فرهنگ اسلام ناب محمدی موجب افتخار، عزت و پشتیبانی عظیم و ماندگار بوده اند.

احمدی نژاد اظهار داشت: با وجود همه سختی ها، اندیشه‌ها و گام های مردم این استان همواره موجب خیر و برکت برای مردم ایران بوده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: خراسان جنوبی از جمله استان هایی است که عالمان، نخبگان، دانشمندان، ادیبان و دلسوزان فراوانی را در عرصه های گوناگون اقتصادی و فرهنگی در دامن پر مهر خود تربیت کرده و صدها و هزارها انسان فرهیخته را به ایران و بشریت تقدیم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم این دیار با لطافت و روح خستگی ناپذیر توانسته اند، پرچم عزت خود و ایران را همواره برافراشته نگه داشته و بر مشکلاتی که در اذهان انسان های عادی لاینحل می آمد، فائق آیند و امروز سربلندتر از دیروز و همیشه تاریخ زندگی می‌کنند. مردم خراسان جنوبی و بیرجند، قدرتمندتر و الهام بخش‌تر از گذشته همواره برای دیگران موجب خیر و برکت هستند.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود از حضور باشکوه و حماسی مردم خراسان جنوبی از استقبال از هیات دولت قدردانی کرد.