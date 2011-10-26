کاظم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی از 45 سال پیش وجود دارد و قانون بسیار کامل و جامعی است.

به اعتقاد وی، اما به دلیل بد اجرا شدن و یا اصلاً اجرا نشدن مفاد این قانون همواره تصور می شود که اشکال از قانون است در حالیکه این قانون هیچ ایرادی ندارد اما پرونده هایی که طبق این قانون بایستی رسیدگی شود هیچگاه پیگیری کامل نشده است.

نصرتی اظهار داشت: در سه دهه اخیر به دلیل عدم اجرای کامل این قانون همواره کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی سعی کرده اند که آن را اصلاح کنند که در اغلب مواقع این اصلاحات به ضرر منابع طبیعی کشور تمام شده است.

رئیس جامعه جنگلبانی ایران تصریح کرد: اما طرح جامع منابع طبیعی که در مجلس مطرح و سپس با اصلاحات دولت و سازمان جنگلها و مراتع به صورت لایحه مجدداً در مجلس پیشنهاد شد توسط کمیسیون کشاورزی مجلس کنار گذاشته شده و تنها چند برگی ازآن که دیگر به آن قانون نمی توان اطلاق کرد بلکه ازیک دستورالعمل هم کمتر است استخراج شده که مورد اعتراض تمام متخصان و کارشناسان این حوزه است.

وی با بیان اینکه این لایحه در حقیقت چراغ سبزی به آیندگان برای تخلف و تصرف در عرصه های طبیعی است افزود: در این لایحه برای اراضی و منابع ملی که تا سال 65 تصرف شده اند سند دائم داده می شود و اراضی که تا سال 89 تصرف شده اند به صورت 99 ساله واگذار می شوند که به این ترتیب تمام متخلفان و متصرفان اطمینان داده می شود که اراضی که تصرف می کنند در نهایت به آنها با سند واگذار می شود.

نصرتی با تآکید بر این که با تصویب این لایحه هیچ عرصه ای از منابع طبیعی امنیت نخواهد داشت گفت: تا کنون انجمن ها، کارشناسان، متخصصان و اساتید دانشگاه بارها وضعیت و جایگاه ساختاری و تشکیلاتی ضعیف منابع طبیعی رابه نمایندگان مجلس اعلام و مکاتبه کرده اند و همیشه وعده هایی برای اصلاح این شرایط داده نشده ولی تا کنون عملاً هیچ اتفاقی نیفتاده است.

