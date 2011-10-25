محمد حسین انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هماکنون دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای 32 عضو هیئت علمی است که از این تعداد سه نفر استاد، 11 دانشیار، 10 استادیار و هفت نفر مربی هستند.
وی اضافه کرد: در شرایط ایدهآل باید تعداد مربیان به صفر تنزل یابد و تمام مربیان، استادیار شوند وتمام اساتید و دانشیاران به دوبرابر افزایش یابند.
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با وجودی که دانشکده بهداشت اصفهان تنها پنج درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را دارد حدود 10 درصد تولیدات مقالات علمی این دانشگاه مربوط به دانشکده است.
وی ادامه داد: سیر تولیدات علمی در دانشکده بهداشت بسیار عالی است.
انتظاری بیان داشت: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی یک سال و نیم اخیر 53 مقاله در Pubmed و ISI به ثبت رسانده است.
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: راهاندازی دوره دکترای آمار زیستی، فوق لیسانس علوم بهداشتی در تغذیه و فوق لیسانس بهداشت و ایمنی مواد غذایی و راهاندازی دانشکده مستقل تغذیه و علوم غذایی و مصوب کردن دو مرکز تحقیقاتی تغذیه و محیط زیست از پیشرفتهای این دانشکده در یکسال و نیم اخیر است.
وی ادامه داد: هماکنون نزدیک به 80 درصد از برنامههای پیشبینی شده محقق شده است.
انتظاری با بیان اینکه هدف اصلی این دانشکده، گسترش تحصیلات تکمیلی و کاهش دورههای لیسانس بوده است، گفت: تاکنون در مورد گسترش دورهای تحصیلات تکمیلی موفق عمل کردیم و این در حالیست که در حوزه حذف دورههای کارشناسی (لیسانس) مشکل داشتیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تمامی دانشجویان به شرط اجرای یک طرح پژوهشی فارغ التحصیل میشوند، اضافه کرد: در طول چند سال اخیر سهم قابل توجهی از زمان اعضای هیئت علمی این دانشکده به پژوهش و تولید علم اختصاص یافت.
انتظاری اظهار داشت: هماکنون کمیتـه تحقیقات دانشجویی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعال و تمامی گروههای آموزشی با این کمیته همکاری دارند.
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: بزرگترین آرمان دانشکده راهاندازی دورههای Ph.D و کارشناسی ارشد در تمامی گروهها و در چندین گرایش است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 80 درصد از گروههای دانشکده دوره دکترا را در یک گرایش میگذرانند که امیدواریم به زودی به 100درصد ارتقا یابد.
انتظاری گفت: دوره کارشناسی ارشد در 100درصد گروهها ولی در یک گرایش وجود دارد.
وی افزود: از زمان ریاست اینجانب تاکنون دوره دکترای آمار زیستی، کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه و کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی راهاندازی شده که راهاندازی دکترای بهداشت حرفهای و کارشناسی ارشد صنایع غذایـی (کترل کیفیت) نیز در دست اقدام است.
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