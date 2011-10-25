زنگ سرشماری در مدارس رباط کریم به صدا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری رباط کریم ظهر سه شنبه با حضور در آموزشگاه نمونه دولتی حضرت امام علی (ع) رباط کریم، زنگ سرشماری را در این مدرسه به صدا در آورد.

بیژن سلیمان پور سپس در جمع معلمان و دانش آموزان این مدرسه با بیان اهمیت آمار و سرشماری برای رشد و توسعه کشور گفت: با اجرای سرشماری، نیازها و ضرورتهای کشور در زمینه های مختلف شناسایی و برای حل آنها توسط مسئولان برنامه ریزی می شود.

مدیر اجرای طرح سرشماری شهرستان رباط کریم ادامه داد: بیش از نیم قرن است که در ایران، سرشماری در کشورمان برگزار می شود و البته پیش از آن نیز در دوره های مختلف در تاریخ ایران، سرشماری هایی با روش های مختلف و سنتی انجام شده که نشان دهنده توجه ویژه ایرانیان به اهمیت آمار و اطلاعات است.

سلیمان پور ایران را کشوری در حال پیشرفت و توسعه و دارای بهترین ظرفیتها و استعدادها در همه زمینه ها دانست و گفت : برای اینکه بتوانیم آمار به روز و بهینه ای داشته باشیم و مسیر تعالی و رشد را بهتر طی کنیم، با تصویب هیئت دولت، سرشماری به جای برگزاری در هر 10 سال در بازه زمانی پنج ساله برگزار می شود.

سرپرست فرمانداری رباط کریم نقش دانش آموزان را در اجرای مطلوب سرشماری و آمارگیری حساس و مهم عنوان کرد و اظهار داشت: شما دانش آموزان مدیران و آینده سازان ایران عزیز هستید و باید با بیان اهمیت سرشماری در آبادانی و سازندگی کشور و تشویق والدین خود به مشارکت آگاهانه در این طرح ملی، به فردای بهتر کشورتان کمک کنید.

در پایان این مراسم سلیمان پور در میان دانش آموزان آموزشگاه امام علی (ع) حضور یافت و در دیداری صمیمانه با آنان گفتگو کرد.